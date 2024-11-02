Высококачественный металлолом: оккупанты в Феодосии начали поднимать потопленный корабль 'Новочеркасск'. Фото

В порту Феодосии оккупанты поднимают со дна "Новочеркасск" – пятый большой десантный корабль российского агрессора, уничтоженный Силами обороны Украины с начала полномасштабной войны. Он затонул в результате "бавовны" 26 декабря 2023 года.

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Соответствующей фотографией, сделанной из временно оккупированного полуострова, в субботу, 2 ноября 2024-го, поделился Telegram-канал "Крымский ветер". Кадр сделан очень близко – возможно, его автор является участником работ.

БДК "Новочеркасск" решили поднимать из воды по частям. На снимке – обломок кормы.

"Теперь это высококачественный металлолом", – пошутили авторы "Крымского ветра".

Напомним, что БДК "Новочеркасск" 24 марта 2022 года получил повреждение в результате обстрела в порту Бердянска. Окончательно уничтожен он в ночь на 26 декабря 2023-го в порту оккупированной Феодосии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Факт уничтожения судна подтвердили в Воздушных силах. По данным СМИ, ПВО оккупантов пропустила две ракеты Storm Shadow.

– Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сначала твердил об "одном погибшем и двух раненых", хотя в сети писали о десятках жертв и потерпевших. По данным вражеских пабликов, на БДК находились 77 моряков.

– Среди погибших были срочники. В РФ официально признали гибель одного моряка, 27 якобы пропали без вести.

– Британская разведка указывала, что ликвидация "Новочеркасска" еще большие усложнила логистику захватчиков на украинском полуострове.

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