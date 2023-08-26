Вытащил побратима из горящего танка: под Бахмутом погиб 20-летний украинский командир

В боях на Бахмутском направлении погиб воин из Херсона Даниил Сикорский. Молодой командир вытащил побратима из горящего танка, а затем пал в бою с врагом.

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О гибели Героя рассказали в Летней академии Национального авиационного университета, курсантом которого был Даниил. Воину было всего 20 лет.

"Высокая цена Независимости... Сегодня снова имеем трагическое известие с фронта. 20 августа 2023 года под Бахмутом героически погиб наш курсант 20-летний Сикорский Даниил Алексеевич – пулеметчик "Марк". Он отдал свою жизнь, спасая раненого побратима из танка", – отметили в Летной академии НАУ.

Мама Героя Елена Сикорская рассказала журналистам "Общественное Херсон" о гибели сына.

"Даниил был командиром двух подразделений. В тот день он вытащил побратима из пылающего танка, отнес его на эвакуацию и вернулся на позиции", — рассказала мама погибшего воина.

Об украинце, который погиб, сражаясь за Независимость, свободу и будущее для Украины, у всех, кто знал его при жизни, остались только наилучшие воспоминания.

"Даниил был добрым, искренним, умным человеком с большим сердцем. Человеком слова, человеком чести. Он достойно жил, любил жизнь, боролся за нашу свободу и погиб как Герой!" – отметили в Летней академии НАУ.

С 20-летним командиром, возвращающимся домой на щите, простятся в Херсоне 29 августа.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб воин-разведчик ГУР с псевдо "Соник". Он отправился спасать раненых во время выполнения боевой задачи побратимов и подорвался на мине.

Также сообщалось, что во время наступления в Донецкой области погиб полицейский из Волыни. Роман Гиренко, которому был 31 год, присоединился к Гвардии наступления. У павшего в бою воина остались двое детей.