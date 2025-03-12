'Вытащили с того света': украинские военные медики спасли жизнь российскому ребенку после обстрела РФ на Курщине. Видео

Украинские военные медики спасли жизнь российскому ребенку после вражеских обстрелов армии РФ в Курской области. Мальчика в прямом смысле слова вытащили с того света, ведь у него была открытая черепно-мозговая травма.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "СтратКом ВСУ". Там отметили, что пока россияне обстреливают своих гражданских – украинские медики спасают их.

"Нас предупредили, что есть гражданские раненые в Курской области, среди них ребенок лет 10 с ампутацией конечности. Ампутация – это довольно быстрая кровопотеря, поэтому я сразу поднял свою команду и ждали, когда привезут. Через 40 минут нам привезли ребенка с ампутированной правой конечностью плюс открытая черепно-мозговая травма, в голове торчал металлический обломок", – рассказал капитан медицинской службы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Максим Морозько.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Он даже не задумывался, что это российский ребенок, он ранен, и ему нужно оказывать помощь, несмотря ни на что. Капитан медицинской службы отметил, что наши военные, которые вытаскивали семью из разрушенного дома, наложили мальчику турникет и этим спасли ему жизнь.

"Мы сражаемся не с детьми и не с гражданскими, а с оккупантами и преступниками", – отметили в Главном управлении коммуникаций ВС Украины.

Напомним, по информации Института изучения войны, оккупанты закрепляют свои позиции в Курской области РФ и, вероятно, готовятся наступать на Суджу в ближайшие дни. В то же время ВСУ контратакуют врага на участке вдоль международной границы.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам британской разведки, российская армия усиленно давит на Силы обороны Украины в Курской области РФ, в то же время возможности для контрнаступательных операций ВСУ улучшились в районе Покровска Донецкой области.

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