Выведен из строя: в ГУР подтвердили успешный удар по 'Панцирю С-1' в России. Видео

В Главном управлении разведки Министерстве обороны подтвердили успешный удар по "Панцирю С-1" на территории Российской Федерации. Техника российских оккупантов в результате атаки была повреждена и выведена из строя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР. "29 февраля 2024 года в результате успешного огневого поражения поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", – говорится в сообщении.

Отмечается, что удар по вражескому средству противовоздушной обороны произошел вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области.

После попадания "Панцирь" выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери. В частности, ранения получили два российских оккупантов.

В ГУР уточнили, что этот комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов.

Примечательно, что стоимость российского РГК "Панцирь С-1" составляет около 15 миллионов долларов.

Ранее в российской Белгородской области пожаловались на очередную атаку дронов. В Грайворонском районе 29 февраля взорвалось сразу несколько БпЛА.

Примечательно, что об атаке 29 февраля сообщалось и в российском минобороны. В ведомстве традиционно заявили, что "атака была прекращена". Правда, по версии МО РФ, беспилотник вроде бы был только один.

На атаки "неизвестных дронов" в РФ жалуются регулярно. Так, например, 27 февраля звуки взрыва слышали в русском Курске, что вызвало панику.

В этот же день на атаку дронов пожаловались в Брянской области РФ.

Ранее стало известно, что в Украине был разработан многоразовый дрон-бомбер. И он уже результативно применяется на фронте.