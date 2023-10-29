Вывезенного оккупантами из Херсона енота снова украли: что известно

У российских оккупантов похитили енота, которого они сами раньше украли в херсонском зоопарке. Вместе с животным неизвестные захватили и доступ ко счетам, на которые военные преступники собирали пожертвования доверчивых россиян.

Об исчезновении пушистого херсонца сообщили в Telegram "Энот из Херсона", отметив, что его увезли в неизвестном направлении. Этот канал вели оккупанты от имени животного (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что на счета, открытые захватчиками, россияне донатили "на нужды военных". Сейчас ни местонахождение, ни дальнейшая судьба енота и денег неизвестны. Вероятно, животное скоро вернется домой.

Видео дня

Напомним, убегая из Херсона под давлением ВСУ, российские вояки прихватили из зоопарка енота. Впоследствии "военкорша" Анна Долгарева назвала это событие "единственной хорошей новостью". После этого сеть взорвалась мемами – украинцы предлагали обменять животное на 10 мобилизованных россиян.

Позже россияне решили "зачислить" животное в Мелитопольский государственный университет, о чем пропагандисты "слепили" целый сюжет. Испуганного енота снимали на камеру, пока ректор подписывал "приказ" о его "зачислении" на факультет информационной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты показали енота, которого украли из херсонского зоопарка, назвав его символом последних недель "спецоперации". Захватчики цинично заявили, что спасли животному жизнь.