Вывезли обманом и выдали липовые документы: Россия готовит живой щит из наших детей для остановки наступления

Россия крадет украинских детей. Ради этого российские чиновники идут даже на подделки документов. А в последнее время россияне заманивают детей в Крым, Мариуполь, таким образом создают живой щит, чтобы помешать ВСУ освобождать наши территории.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Бабушка вывезла внучку без разрешения мамы

О том, что 14-летняя дочь София уехала на территорию России в лагерь, ее мама Олеся Савинская узнала не сразу. Семья жила в Херсоне, когда началась оккупация, дочь часто бывала у бабушки – бывшей свекрови.

"Благодаря" бабушке дочь настояла на том, чтобы посещать школу, где преподавание уже велось по российским стандартам. А вскоре заговорила о том, что хочет поехать в российский лагерь в Анапе.

"Я была против. А через некоторое время через знакомых узнала, что дочь с бабушкой выехали на территорию России. Я сначала даже не знала, что это Анапа. Меня продолжали обманывать, говорили, что они тут, но связи нет. И только перед новым годом дочь уже вышла на связь и попросила ее забрать", – рассказывает Олеся.

Как выяснилось, дочка была в лагере в Анапе, потом бабушка, которая тоже оказалась там неподалеку, ее оттуда забрала. И девочке захотелось вернуться домой.

"Дочь пока так и не понимает, чем на самом деле могло закончиться такое путешествие. Говорит, что ходила там в российскую школу, проблем у нее не было", – рассказывает мама девочки.

Забрать ребенка удалось при помощи благотворительного фонда Save Ukraine.

Российские власти состряпали липовые документы

А вот 16-летняя Алина из Бериславского района Херсонской области в Россию (город Ковылкино в Мордовии) попала через свою знакомую, которая ее обманула.

"Алина повадилась ходить в гости к многодетной соседке Евгении. Приглядывала за ее младшими детьми. Евгения уговорила дочь поехать с ними на территорию России. Она убедила ее в том, что когда придут украинские солдаты, то будут тут всех убивать. Тогда Алина выкрала из дома свое свидетельство о рождении. И российские солдаты отвезли их на пункт пропуска. Там эта соседка заявила, что она моя кума, что я ей доверила ребенка. Никаких подтверждающих документов у них не было. Но дочь пропустили. А уже на территории Мордовии российский опекунский совет выдал ей новые липовые документы, где все было оформлено задним числом", – рассказывает мама девочки Светлана Попова.

Российских чиновников не смутило, что никаких подтверждающих документов или разрешений на вывоз ребенка у Евгении не было. Совершенно постороннюю женщину сделали опекуном украинского подростка.

Евгении выдали сертификат на жилье, на него женщина приобрела там квартиру и двухэтажный дом в селе. Квартиру она сдает, а в доме живет с детьми.

"Дочери она заявила, что платит за нее, кормит, поэтому моя дочь теперь ее собственность. Алина ходила в школу, следила за ее детьми, а по выходным еще подрабатывала в кафе – мыла посуду и убирала, чтобы заработать денег", – рассказывает мама.

Никто из опекунских органов России не следил за этой семьей, в доме грязь, не убрано, дети ходят по три дня голодными, а в школе даже не знали, что у Алины в Украине есть родная мама.

Светлана полгода разыскивала свою дочь, обращалась в полицию, писала в соцсетях. Однажды она все-таки нашла Алину в соцсети, девочка обрадовалась и расплакалась. Она не знала, где ее мама, не могла связаться. Девочка сразу стала просить забрать ее.

"Она рассказывала о том, что происходит в этом доме. Когда Евгения узнала, что дочь со мной общается, то разбила ее телефон. А когда стало известно, что мы за ней едем, то отправила девочку в реабилитационный центр. Когда мы благодаря Save Ukraine приехали в Мордовию, пошли в местный совет, то Евгению пригласили, чтобы она написала отказ от моего ребенка. Тогда учителя удивились: "Алина, а разве у тебя есть мама?" – вспоминает Светлана.

Создают живой щит из украинских детей

Таких историй о незаконном вывозе украинских детей сотни и сотни. Часть удается вернуть, но много еще детей находятся на территории России.

В последнее время российская пропаганда стала заманивать детей и подростков на полуостров Крым и на оккупированные территории Украины якобы для отдыха.

Так, на официальном туристическом портале Брянской области РФ появилось сообщение о конкурсе для школьников средних и старших классов. Дети должны придумать туристические маршруты, которые бы связывали территорию РФ с украинскими оккупированными областями, включая Крым.

Победителей отправят на 24 дня на отдых в лагерь "Радужный" в Мариуполе и "Жемчужный берег" в Крыму.

В мае в Крым в Евпаторию отправили отдыхать детей из реабилитационного центра Мелитополя. Курирует это коллаборант Евгений Балицкий.

И они не единственные. С оккупированной территории Запорожской области собираются регулярно отправлять детей на отдых в Крым этим летом. Точно так же заманивают в лагеря и здравницы полуострова детей с оккупированной части Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на то что крымские пляжи и здравницы сейчас пустуют, россияне не едут сюда, опасаясь войны. Цены на отдых уже упали на 50%. А сами коллаборанты и военные вывозят свои семьи с полуострова. Фактически россияне создают живой щит из детей, который усложнит украинским военным освобождение Крыма.

Дети для РФ лишь оружие шантажа, с помощью которого можно давить на мир. Принудительная депортация, насилие и убийства – это все творит Россия с нашими детьми. Она также подвергает опасности и собственных детей, фактически милитаризируя их и зомбируя пропагандой. Для того чтобы прекратить шантаж детьми, "информационный полк" War Against War запускает кампанию и призывает всех неравнодушных собирать информацию о преступлениях РФ против детей, обращаться в МКС, ООН и другие международные организации для наказания виновных в смерти детей, нарушении их права на безопасные условия проживания. Дети – это не оружие.