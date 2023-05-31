Вывезти со станции тяжелое вооружение: Гросси на Совбезе ООН озвучил принципы обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сформулировал пять принципов ядерной безопасности. Они помогут обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС.

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Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке. Он объявил их во вторник во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС.

По словам Гросси, он определил эти принципы на основе "интенсивных консультаций" с руководством Украины и Российской Федерации.

В первую очередь "не должно быть никаких атак какого-либо рода с территории станции или против нее, в частности, нацеленных на хранилище отработанного топлива реакторов", сказал он.

Инфраструктура ЗАЭС не должна использоваться в качестве хранилища или базы для тяжелого вооружения, например для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков или военного персонала, которые могут быть использованы для нападения.

Нельзя подвергать риску подачу электроэнергии с электростанции за пределы объекта. С этой целью следует приложить все усилия для обеспечения того, чтобы внешнее электроснабжение оставалось доступным и безопасным в любое время.

Все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации объекта должны быть защищены от нападений или диверсий.

Не следует предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Гросси подчеркнул, что соблюдение этих принципов призвано предотвратить ядерную аварию и обеспечить целостность станции.

"Я считаю эти обязательства необходимыми для того, чтобы избежать угрозы катастрофического инцидента", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупационные войска продолжают милитаризацию территории Запорожской АЭС. Захватчики не только не уменьшают своего присутствия на крупнейшей атомной электростанции в Европе, как к этому призывают Россию мировые лидеры и МАГАТЭ, но и превратили три энергоблока ЗАЭС в логистическую и военную базу.

– Ранее враг также пригрозил запереть работников АЭС на станции, если ВСУ начнут штурм.

– В то же время глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что во время контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины наши войска будут вынуждены обойти территорию атомной электростанции в Энергодаре.

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