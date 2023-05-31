Вывезти со станции тяжелое вооружение: Гросси на Совбезе ООН озвучил принципы обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сформулировал пять принципов ядерной безопасности. Они помогут обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС.
Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке. Он объявил их во вторник во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС.
По словам Гросси, он определил эти принципы на основе "интенсивных консультаций" с руководством Украины и Российской Федерации.
В первую очередь "не должно быть никаких атак какого-либо рода с территории станции или против нее, в частности, нацеленных на хранилище отработанного топлива реакторов", сказал он.
Инфраструктура ЗАЭС не должна использоваться в качестве хранилища или базы для тяжелого вооружения, например для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков или военного персонала, которые могут быть использованы для нападения.
Нельзя подвергать риску подачу электроэнергии с электростанции за пределы объекта. С этой целью следует приложить все усилия для обеспечения того, чтобы внешнее электроснабжение оставалось доступным и безопасным в любое время.
Все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации объекта должны быть защищены от нападений или диверсий.
Не следует предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.
Гросси подчеркнул, что соблюдение этих принципов призвано предотвратить ядерную аварию и обеспечить целостность станции.
"Я считаю эти обязательства необходимыми для того, чтобы избежать угрозы катастрофического инцидента", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Российские оккупационные войска продолжают милитаризацию территории Запорожской АЭС. Захватчики не только не уменьшают своего присутствия на крупнейшей атомной электростанции в Европе, как к этому призывают Россию мировые лидеры и МАГАТЭ, но и превратили три энергоблока ЗАЭС в логистическую и военную базу.
– Ранее враг также пригрозил запереть работников АЭС на станции, если ВСУ начнут штурм.
– В то же время глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что во время контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины наши войска будут вынуждены обойти территорию атомной электростанции в Энергодаре.
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