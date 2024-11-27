'Вывозим вместе': в 3-й штурмовой бригаде открыли сбор на эвакуационные бронетранспортеры М113. Видео

3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВС Украины открыла масштабный сбор на 50 миллионов гривен для закупки бронетранспортеров М113 на передовую. Благотворительную инициативу назвали "Вывозим".

Видео дня

Воины обратились к украинцам, которым тяжело "вывозить" тревоги, предательства и эскалации, призвав вместе "вывезти" сбор для 3 ОШБр. "Вместе сможем все", – подчеркнула в соцсетях пресс-служба бригады.

Воины призвали не только донатить, но и делать репосты, а также открывать "дружеские банки", чтобы собрать посильную сумму и добавить ее к общей цели.

"Закроешь сумму от 50 000 гривен – выгравируем твое имя прямо на корпусе закупленных броневиков!" – пообещали в 3 ОШБр.

Чтобы присоединиться к дружественному сбору, нужно написать "Я с вами" в директ:

– штабного фонда "Поддержи Третью штурмовую": https://www.instagram.com/ab3.support

– или "Вывозим": https://www.instagram.com/vyvozymo

Присоединиться к сбору можно по ссылке на банку "Моно": https://send.monobank.ua/jar/2LGTQMQVqB

Как сообщал OBOZ.UA, ранее наше издание совместно с благотворительным фондом "Мир и возрождение" запустили сбор для нужд воинов ВСУ, которые из реактивных артсистем HIMARS отправляют "подарки" врагу. Необходимая сумма – 300 000 гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!