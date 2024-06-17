'Выжимают все возможное из имеющейся техники': в Воздушных силах показали боевую работу украинских летчиков. Видео

В условиях непрерывного противостояния украинские пилоты выполняют чрезвычайно важные и опасные миссии, уничтожая враждебные цели в воздухе и нанося удары по наземным объектам противника. Наши пилоты делают все возможное, вытесняя максимальный потенциал по технике советского производства.

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Боевую работу украинских летчиков показали в Воздушных силах. Видео демонстрирует боевую работу лётчиков 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр".

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что с поступлением во все бригады тактической авиации Воздушных Сил западных самолетов, эта работа будет значительно эффективнее. Новейшие технологии и оборудование позволят украинским пилотам лучше выполнять свои задачи, обеспечивая более точные и мощные удары по врагу.

Однако даже сейчас наши пилоты делают все возможное, вытесняя максимальный потенциал из техники советского производства. Это требует незаурядного мастерства и изобретательности.

"А сейчас наши пилоты выжимают все возможное из имеющейся на вооружении техники советского производства. Наземный персонал поддерживает эти самолеты в боеспособном состоянии и делает все, чтобы уберечь их от вражеских глаз. Спасибо "Призракам Киева" за мужество и героизм! Итого – к победе!" – отметил Олещук.

Напомним: Нидерланды объявили, что передадут Украине первые F-16 уже этим летом. После поставки таких боевых самолетов будет поставлен "на поток". Также ожидается, что в ближайшее время Украина получит истребители от Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, украинские силы проводят операции по ослаблению российской ПВО, в том числе нанося удары по таким объектам во временно оккупированном Крыму и на территории РФ. В случае успеха эта тактика может позволить Украине эффективно использовать западные самолеты в долгосрочной перспективе.

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