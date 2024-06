Украина пытается ослабить российскую ПВО до получения F-16: в ISW указали, как на ситуацию повлияют западные самолеты

Силы обороны предпринимают усилия, направленные на ослабление российской противовоздушной обороны, в том числе поражая такие объекты во временно оккупированном Крыму. В случае успеха эта тактика может позволить Украине более эффективно использовать западную авиацию в долгосрочной перспективе.

Правда, на успех во многом может повлиять то, будут ли партнеры склонятся к поддержке ударов по глубокому тылу ВС РФ. Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Генштаб ВСУ накануне сообщил, что украинские силы атаковали одну батарею ПВО С-300 и две С-400 в районе временно оккупированного Бельбека и Севастополя (Крым) в ночь с 11 на 12 июня. В результате них были уничтожены по меньшей мере две российские радиолокационные системы С-300/С-400, что привело к дальнейшей детонации боеприпасов и, очевидно, боевым потерям врага.

Также на фото с геопривязкой показаны поврежденные и уничтоженные российские комплексы С-300 к северу от временно оккупированной Евпатории, и разрушенной российской РЛС С-400 к югу от Джанкоя, что подтвердило сообщения об ударах несколько дней назад.

Некоторые российские источники предположили, что ВСУ использовали для ударов ракеты ATACMS, но в ISW не стали рассуждать, какие на самом деле системы применили украинские силы.

Командир спецподразделения "Кракен" ГУР Константин Немичев 12 июня подтвердил, что Силы обороны использовали HIMARS для уничтожения четырех российских систем С-300 в Белгородской области РФ в неустановленную дату. Издание "Суспільне" сослалось на его заявление, как на первое официальное украинское подтверждение ударов по российской батарее С-300 под Белгородом 1 или 2 июня.

Отмечается, что украинские предварительные удары побудили российское командование перебросить средства ПВО из Крыма в Белгородскую область РФ в начале июня 2024 года и ухудшило прикрытие российской ПВО вокруг полуострова. Представитель ГУР Андрей Юсов также уточнил, что удары украинских БПЛА по аэродрому Ахтубинск в Астраханской области РФ в период с 7 по 8 июня повредили два российских самолета Су-57 вместо одного, как сообщалось ранее.

"Системы ПВО С-300/С-400 и истребители Су-57 являются важными средствами российской противовоздушной обороны и авиации, которые лишают Украину возможности использовать самолеты вблизи линии фронта и отражать российские наступательные операции", – подчеркнули в ISW.

Там предполагают, что украинские силы могут попытаться активно ослабить российскую ПВО до того, как получат значительное количество западных самолетов, чтобы создать условия для будущего их использования ближе к прифронтовым районам. В частности, в преддверии ожидаемых поставок истребителей F-16, которые начнутся в небольших количествах летом и осенью 2024 года.

"Возможно, они смогут в конечном итоге разработать концепцию операций, которая сочетает в себе авиацию для поддержки наземных операций, если получат достаточное количество истребителей, западные партнеры подготовят достаточно обученных пилотов и если Украине удастся ослабить возможности российской ПВО", – говорится в сводке.

Украинские и западные официальные лица ранее указывали, что потребуется значительное время для адекватной подготовки достаточного количества украинских пилотов и оснащения армии примерно 150 истребителями F-16, необходимыми для достижения превосходства в воздухе. Также они заявили о предполагаемом использовании F-16 и других самолетов для ограничения операций российской авиации. Хотя официальный представитель ВВС Украины Илья Евлаш отметил, что даже двух эскадрилий этих самолетов (примерно 18 бортов) будет достаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию в воздушном пространстве Украины.

"Это не должно фундаментально ограничивать способность Украины масштабно использовать авиацию в долгосрочной перспективе, однако, если западные партнеры будут склонятся к поддержке украинского воздушного пространства и потенциалу глубокого удара (вероятно, по территории РФ. – Ред.)", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики оценили, как ограничения США повлияют на удары Украины по России. Ведь из-за того, что ВСУ могут использовать предоставленное Западом оружие только на определенную дальность территории РФ, это уменьшило размер наземного укрытия врага всего на 16%.

