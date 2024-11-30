"Вызывает зависть": первый глава ГУР отреагировал на критику в адрес Буданова
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов находится на своем месте. Первый глава ГУР (в 1992–1997 годах) Александр Скипальский предположил, что некоторые завидуют Буданову, "потому что он молод и имеет достижения", кроме того, немаловажный первоисточник его критики – это российское влияние.
В эксклюзивном интервью OBOZ.UA генерал-лейтенант Скипальский поддержал нынешнего руководителя ГУР. Он считает, что такую важную структуру в условиях полномасштабной войны должен возглавлять "именно такой молодой боевой генерал".
"Но потому, что он молод и имеет достижения, он вызывает зависть. Мол, как так, что Буданова отмечают, а меня, тоже генерала, не считают. К этому прилагается и синдром политического имиджа. И это очень угрожающая тенденция, этого нельзя допускать", – заявил он.
Генерал-лейтенант уверен, что политический имидж "тех, кто не может, не способен, не справляется на высокой должности или злоупотребляет властью", все равно будет падать, а имидж авторитетных боевых генералов будет расти.
Скипальский рассказал, что разведка нашей страны построена на принципах военной разведки США и некоторых европейских стран.
"Это структура, не предполагающая тоталитарного влияния. Правильное заявление сделал президент Зеленский – Буданов сегодня на месте, Буданов работает. И я думаю, что так и должно быть", – высказал свою позицию первый руководитель ГУР.
Также он подчеркнул влияние Российской Федерации. "Если России удается расшатывать ситуацию на выборах в США, в Европе, то представьте себе, какое влияние она может до сих пор оказать на Украину, где из-за исторического прошлого, исторических связей и т.д. ей здесь все известно. И это влияние очевидно просматривается", – объяснил эксперт.
"Как думаете, какая структура в Украине наиболее раздражающая для России? Больше всего – военная разведка. Агентурная сеть работает, через 5-10 передач находится тот, кто поверит в правоту месседжа и начинает делать заявления, что, мол, необходимо изменить структур ГУР и нанести разрушительный удар по системе военной разведки.
Я как человек, приобщившийся к закладке основ, на которых украинская военная разведка успешно выполняет свои задачи, имею моральное право сказать: руки прочь от ГУР и от Кирилла Буданова", – подытожил Скипальский.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно Буданов назвал "очередным вбросом" слухи о своем возможном увольнении. Он считает, что их распространяют с целью дестабилизации, и уверяет, что имеет нормальные рабочие отношения с Офисом президента Украины.
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