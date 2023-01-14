Взрыв газа и подрыв СБУ: в России уже назвали собственные "версии" ракетного удара по Днепру

Российские пропагандисты распространяют в интернете версии о том, что многоэтажный жилой дом в Днепре, который уничтожила российская ракета, на самом деле разрушили сами украинцы. По одной из российских версий произошел взрыв газа, а по другой – имел место спланированный подрыв здания Службой безопасности Украины.

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Об этом пишут российские пропагандистские ресурсы "Объясняет Readovka" и Telegram-канал российского пропагандиста Руслана Осташко. Все пропагандисты называют украинский город Днепр советским названием – Днепропетровск.

Пропагандист Руслан Осташко ссылается на якобы рассказ днепрянина, который якобы сам вышел с ним на связь.

" Это дом, по адресу Набережная Победы, 118, подорвали снизу. Там прилета не было. Дом сложился, как при взрыве газа 15 лет назад по улице Мандрыковская, это здесь рядом. Сейчас СБУ выгнало всех жителей. Место оцеплено, снимать запрещают, на месте работают правильные фотографы и видеооператоры", – якобы цитирует жителя Днепра Осташко.

"Readovka" же решила не прибегать к вымышленным инсайдам с места происшествия, а дала волю фантазии. По ее версии, к разрушению дома привел взрыв газа, вызванный попаданием украинской зенитной ракеты.

"Судя по всему, в очередной раз отличилась украинская ПВО, попавшая по жилому дому в Днепропетровске. Повреждения здания настолько серьёзные, что практически однозначно можно утверждать, что имела место вторичная детонация (возможно, взрыв бытового газа). Ни сама ракета ПВО, ни даже российская крылатая ракета не могла бы вызвать столь фатальные разрушения – у дома обвалился пролёт", – пишут пропагандисты.

Они утверждают, что в пользу этой версии якобы указывается молчание официального Киева о причинах взрыва (хотя официальная реакция была. – Ред.), а в виде "доказательств" упоминают инцидент с падением ракеты С-300 в польском городе Пшеводув в конце 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу, 14 января, во время широкомасштабной атаки Россия запустила по территории Украины 33 ракеты. 25 из них сбили силы Противовоздушной обороны Украины.

Одна из ракет попала в многоэтажку в Днепре. Полностью разрушен один из подъездов. Погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, ранены 64 человека, среди которых есть и дети. Под завалами остаются люди.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские военные ударили по многоэтажному дому в Днепре авиационной ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Она имеет боевую часть 950 кг и может оснащаться ядерной боеголовкой.

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