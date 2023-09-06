Взрыв прогремел во время звонка: пропагандисты раскрыли новые детали покушения на главного 'таможенника ЛНР'

В России рассказали свою версию подрыва так называемого "главу таможенного комитета ЛНР" Юрия Афанасьевского. Подрыв якобы был совершен с помощью мобильного телефона с "радиоуправляемой бомбой" внутри, ее привел в действие телефонный звонок.

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Об этом пишет кремлевское издание "Коммерсант". Пропагандисты уверяют, что в Луганске уже задержали одну из причастных к подрыву подозреваемых, еще одного они "нашли" в Украине.

Накануне, 5 сентября, стало известно о подрыве "главы таможенного комитета ЛНР" Юрия Афанасьевского, являющегося сотрудником ФСБ и выполняющего функции "финансиста" гауляйтера оккупированной части Луганщины Леонида Пасечника.

Пропагандисты РФ со ссылкой на "близкий к расследованию источник" заявили, что подрыв был совершен с помощью подаренного Афанасьевскому мобильного телефона.

"Получив в подарок мобильный телефон с радиоуправляемой бомбой внутри, экс-чиновник попросил своего сына сначала настроить смартфон, поэтому в момент поступления смертоносного вызова от террористов ни один из господ Афанасьевских не держал аппарат возле головы. Взрыв произошел, когда юноша протягивал звонящий телефон отцу" – выдали пропагандисты.

О происшествии оккупанты молчали до того, как о подрыве, произведенном не без участия СБУ, сообщили источники в украинской спецслужбе.

После этого оккупанты отчитались о том, что якобы задержали во временно оккупированном Луганске женщину, причастную к организации взрыва. Задержанной, трубили российские СМИ, инкриминировали "покушение на убийство двух лиц общественно опасным способом" и "незаконный оборот взрывчатки".

Женщина, по версии пропагандистов, дала признательные показания и рассказала о "вероятных организаторах" подрыва.

"Сейчас сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ идут по следам этих людей. Уже проводятся назначенные следствием взрывотехническая экспертиза по обломкам телефона и генетическая экспертиза оставшихся на них потожировых следов вероятного изготовителя "адской машинки". Полученные экспертами результаты помогут установить и разыскать всех участников организованной преступной группировки, подготовившей и совершившей покушение", – пишет "Коммерсант".

При этом тот самый анонимный источник, уверяют пропагандисты, назвал вероятного организанизатора: сам Афанасьевский якобы подозревает своего знакомого по имени Николай.

"По версии таможенника, он является жителем России, однако мобильный телефон Николая, как утверждают источники, в последнее время работал только на территории Украины и именно из этой страны в минувшее воскресенье он позвонил жителю Луганска господину Афанасьевскому и напомнил о себе", – пишут пропагандисты.

Они уверяют, что упомянутый Николай якобы предложил поддерживать общение через Telegram – из соображений безопасности. Но когда выяснилось, что целый "глава таможни" и сотрудник ФСБ осилил лишь разговоры по телефону и СМС, тот предложил подарить приятелю современный смартфон, чтобы Афанасьевский смог приобщиться к современным способам общения.

"Оказалось, кстати, что в Луганске у Николая живет подруга, готовая прямо сейчас купить гаджет по его поручению и передать его господину Афанасьевскому. Так Юрий Афанасьевский неожиданно для себя стал владельцем нового смартфона. Интересно, что предполагаемая сообщница террористов пришла на встречу в явно ненужных ей очках и ярко-рыжем парике. Опытный таможенник, по его словам, обратил внимание на странный вид дамы, но не придал этому особого значения", – отметили пропагандисты.

Принеся подаренный аппарат домой, коллаборант якобы отдал его сыну, чтобы тот настроил мобильный и скачал все необходимые приложения. Тот разбирался с гаджетом в воскресенье и понедельник. А 5 сентября Афанасьевский зарегистрировался в Telegram.

"Только к утру вторника номер телефона генерала Афанасьевского появился в Telegram, и почти сразу после этого на него поступил звонок от Николая. "Пап, тебя…",— успел сказать Афанасьевский-младший. В тот момент, когда родственники передавали гаджет друг другу, и произошел взрыв", – написали пропагандисты.

Они также заявили, что взрывчатки в телефоне было немного: всего несколько граммов в тротиловом эквиваленте.

"Однако и ее вполне хватило бы для нанесения смертельных травм в том случае, если бы жертва держала аппарат возле головы. Учитывая, что ни один из господ Афанасьевских по телефону в момент взрыва не разговаривал, родственники отделались неопасными для жизни травмами. Отцу посекло лицо обломками гаджета, а сын получил минно-взрывную травму пальцев руки", – заявили пропагандисты РФ.

При этом в России недоумевают, как же украинским спецслужбам удалось провернуть операцию.

"Как украинские спецслужбы сумели заминировать современный мобильник, масса которого составляет всего порядка 200 г, да еще и сохранить при этом работоспособность аппарата, предстоит выяснить следствию", – пишет "Коммерсант".

Напомним, 5 сентября источники OBOZREVATEL в СБУ сообщили, что на оккупированной Луганщине взорвали главного "таможенника ЛНР" Юрия Афанасьевского.

По данным спецслужбы, он занимавшегося отмыванием денег для финансирования российских группировок на Донбассе, воевавших против Украины.

Источники заявили, что подрыв был произведен не без участия СБУ, а коллаборант, являющийся не только "главой таможни", но и сотрудником ФСБ РФ, угодил в реанимацию.

Только после этого о подрыве Афанасьевского начали писать и российские СМИ. При этом они уверяли, что пострадал также сын "таможенника", однако оба "чувствуют себя хорошо".

Также пропагандисты мгновенно "разжаловали" Афанасьевского в "экс-таможенники", хотя никаких сообщений о его отставке в сети не было.