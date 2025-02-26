'Взрывалось красиво, долго и много': на Купянском направлении уничтожен склад боеприпасов захватчиков. Видео

Украинские военные на Купянском направлении уничтожили склад боеприпасов российской армии. С помощью беспилотника нашим бойцам удалось выявить позицию оккупантов, а возле нее – состав БК.

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Видео ювелирной работы военных ВСУ было опубликовано в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Там подчеркнули, что "ревизия проведена успешно".

"Восточное направление, бойцы мотопехотного батальона с помощью дрона обнаружили враждебную позицию. Рядом с ней оккупанты оборудовали скрытый склад с боеприпасами, который наполняли боекомплектом", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать, как военные РФ тщательно переносят боеприпасы в свой тайник и даже не подозревают, что за ними наблюдает украинский беспилотник. Еще мгновение, и здание с оружием и оккупантами феерически пылает. Благодаря точному удару FPV-дрона по позиции армии РФ "взорвалось красиво, долго и много".

Напомним, недавно нашим защитникам удалось уничтожить дронами замаскирован российский "Град" на Покровском направлении. Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" выследили и несколькими ударами дронов уничтожили замаскированную вражескую технику.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении российские войска стали чаще использовать FPV-дроны на оптоволокне. Такие БПЛА не подвержены влиянию радиоэлектронной борьбы. Также оккупанты пытаются продвигаться малыми группами от 5 до 7 человек.

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