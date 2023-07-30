Взрывная встреча: в ВСУ показали, как FPV-дрон уничтожил автомобиль оккупантов. Видео

Воины Вооруженных сил Украины активно применяют дроны-камикадзе для нанесения ударов по вражеским целям. С помощью одного из FPV-дронов наши защитники уничтожили автомобиль российских оккупантов.

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Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Особенностью FPV-дронов является то, что они передают картинку в режиме реального времени, что позволяет корректировать направление движения БПЛА.

Кроме того, он ведет съемку до последней секунды перед взрывом.

Последним, снявшим этот дрон, было лицо российского захватчика. Он как раз выглядывал из окна авто и снимал что-то на свой мобильный телефон.

"Взрывная встреча украинского дрона и российского оккупанта. Вместе к победе!" – подписали ролик военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецназовцы из рядов Сил обороны уничтожили еще одну хваленую оккупантами тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Помог защитникам в этом украинский FPV-дрон.

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