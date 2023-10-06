Взрывной волной снесло Россию: в Херсоне во время российских обстрелов пострадало турагентство. Видео

Российские войска систематически обстреливают территорию Украины, в частности Херсонскую область. В результате одного из обстрела региона снесло Россию с карты мира в одном из местных туристических агентств.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Обломок боеприпаса уничтожил на этой карте РФ.

"Взрывной волной снесло Россию", – говорится в сообщении.

Так, в Херсоне в результате обстрела повредило помещение туристического агентства, на стене которого висела карта мира.

"Обломок боеприпаса уничтожил на этой карте Россию. Весь мир остался целым", – добавили в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 октября войска РФ ударили по Антоновке в пригороде Херсона. В результате обстрела погиб мужчина, еще семь человек были ранены.

– Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что ВСУ дают мощный ответ оккупантам на жестокие обстрелы Херсонщины. Однако, по его словам, сейчас не обо всем можно рассказывать – нужно сохранять тишину.

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