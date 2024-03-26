Взрывотехники изъяли упавшую накануне в частном секторе Киева боевую часть ракеты. Фото

В частном секторе Соломенского района Киева изъяли боевую часть ракеты, которая упала там во время российских обстрелов 25 марта. Взрывотехники отключили и изъяли детонаторы.

Они будут уничтожены в условиях полигона, сообщили в Telegram "Полиции Киева". Отмечается, что вес изъятой боевой части 20 кг.

Правоохранители еще раз призвали украинцев быть осмотрительными и не приближаться к неизвестным предметам. Они могут быть взрывоопасными и токсичными.

Напомним, утром 25 марта Россия ударила ракетами по Киеву. ПВО отработало по обеим целям, однако падение обломков привело к разрушению в нескольких районах города, ранения получили десять человек, в том числе и 16-летняя девушка.

Обломок сбитой российской ракеты попал в частное здание в микрорайоне Осокорки. Дальнейшего возгорания не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В соцсетях показали, как во время начала воздушной тревоги и взрывов, раздававшихся над городом в детском саду дети с криками от страха бежали к укрытию. Событие произошло на столичной Русановке.

– Зеленский отреагировал на очередной ракетный обстрел Киева, который РФ совершила 25 марта. Он заявил, что Украина для безопасности городов и сохранения человеческих жизней нуждается в большей ПВО.

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