"Взрывы будут случаться чаще": в Воздушных силах прокомментировали удар РФ по Белгороду

Взрывы, подобные тому, когда российский самолет "уронил" бомбу на Белгород, будут происходить на территории РФ все чаще. Причина – халатное отношение России.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, в Белгороде вследствие взрыва пострадало немало людей, возможно, есть серьезные последствия.

"Они регулярно это делают. Это видно нашими средствами радиолокационной разведки, что российские самолеты с разных направлений атакуют Украину именно этими бомбами, которые сейчас разрываются уже в их городах", – сказал Игнат.

Он добавил, что России пришлось признать свою причастность из-за большого количества очевидцев. Такие боеприпасы могли бы падать и в других местах, поскольку в армии РФ делают все на скорую руку и каждый раз применяют все больше бомб.

"А там, где быстро делают, халатно относятся, то будут чаще случаться и такие случаи", – объяснил Игнат.

Украинцы должны понимать, что угроза будет усиливаться, поскольку РФ будет наращивать изготовление "умных бомб".

"Это старая советская бомба, только вопрос в их модернизации. Именно поэтому мы и ожидаем увеличения систем ПВО увеличенного радиуса действия, таких как Patriot. Вопрос в том, что надо больше таких систем. Ожидаем SAMP-Т", – рассказал спикер Воздушных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В российском Белгороде вечером накануне прогремел мощный взрыв. В сети опубликовали кадры, где на дороге видна огромная воронка. Взрывная волна была такой силы, что одно из авто выбросило на крышу магазина.

– Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших.

– В минобороны РФ заявили, что с летевшего атаковать Украину самолета Су-34 "сошел авиационный боеприпас". В ведомстве заявили, что жертв нет.

– Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что Москва признала свою причастность у удару, чтобы не деморализовать россиян. Власти РФ боятся признавать незащищенность собственных территорий.