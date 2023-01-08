В Донецке ''бавовна'': в районе металлопрокатного завода поднялся черный дым. Фото и видео

Во временно оккупированном Донецке в воскресенье, 8 января, было видно черный дым в районе металлопрокатного завода (ДМПЗ). В сети пишут, что там якобы были прилеты.

Видео дня

Видео и фото того, как на ДМПЗ в Киевском районе что-то горело, публиковали местные Telegram-каналы. Подчеркнем, официально украинская сторона взрывы в захваченном россиянами городе не комментировала (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Первые кадры задымления над заводом появились в сети около 12:00.

Донецкий металлопрокатный завод был основан в 1958 году. В его состав входят прокатный цех, труболитейный и цех металлоизделий.

Добавим, в официальном указе от 5 января о так называемом рождественском прекращении огня (которого, кстати, противник не придерживался) глава Кремля Владимир Путин признал, что оккупированные территории – украинские, а не российские. В тексте документа сказано, что режим тишины поручается ввести "по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине".

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 8 января во временно захваченном ВС РФ Мелитополе прогремела серия мощных взрывов. После этого несколько часов подряд происходила детонация российских снарядов.

– 6 января в Мелитополе также прогремел взрыв. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

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