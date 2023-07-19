Взрывы на Крымском мосту ударили по логистике оккупантов: в ISW рассказали, с какими проблемами столкнулись захватчики

Атака на Крымский мост, которая произошла 17 июля, скорее всего, немедленно отразится на российской военной логистике на юге Украины. Руководство государства-агрессора ищет альтернативные маршруты, в то время, как на многих участках пути образуются огромные пробки.

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На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что, в частности, на снимках, опубликованных 17 и 18 июля, видно, что на трассе E58 Мариуполь-Мелитополь-Херсон (нынешняя главная логистическая магистраль России, соединяющая Россию с югом Украины) в различных точках между Мариуполем и Бердянском, а также в Херсонской области видны многочисленные пробки и аварии.

При этом российские оккупационные власти заявили, что сократили движение на блокпостах Крымско-Херсонской области возле Чонгара и Армянска из-за значительных пробок утром. Захватчики рекламировали альтернативные маршруты и остановки на них, чтобы туристы могли проехать из оккупированного Крыма через временно оккупированные Запорожскую и Донецкую области – тыловые районы в зоне боевых действий – для возвращения в Россию.

Кроме того, власти государства-агрессора объявили о дополнительных мерах по смягчению возникающих пробок и проблем с логистикой, включая временный автомобильный мост рядом с мостом через Керченский пролив, реконструкцию 60-километрового участка дороги между Крымом и Херсонской областью через Армянск и снижение мер безопасности в пунктах пропуска через Керченский мост.

Также россияне вновь открыли один пролет моста через Керченский пролив для одностороннего движения в направлении России 18 июля, планируют открыть тот же пролет для двухполосного движения 15 сентября и весь мост для автомобильного движения в ноябре.

При этом аналитики обратили внимание, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское правительство разрабатывает меры по повышению безопасности моста через Керченский пролив, а российские блогеры в то же время продолжают критиковать неспособность России обеспечить надлежащую защиту моста.

Напомним: утром 17 июля во временно оккупированном Россией Крыму заявили о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение им было остановлено. Оказалось, что ночью там прогремело несколько взрывов, обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть, и погибли два человека.

18 июля несколько плит Крымского моста после взрывов 17 июля все еще продолжали свисать с опор. Оккупанты уже пригнали на мост спецтехнику и заявили о начале ремонта. Российские власти заявили, что пока неизвестно, во сколько обойдется восстановление уничтоженного автомобильного пролета.

В свою очередь пропагандисты утверждают, что движение по мосту организовано реверсивным способом. Из-за этого со стороны Керчи и Краснодарского края РФ образовалась автомобильная пробка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг поврежденного Крымского моста, где утром 17 июля прогремели взрывы. Он отметил, что Украина сама решает, как вести войну;

– по данным источников OBOZREVATEL, удар по Крымскому мосту – это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами;

– кремлевский диктатор Путин пригрозил Украине "ответом". "Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", – заявил он.