"Вся улица выглядит как фильм ужасов": в сети появились новые фото последствий удара РФ по Павлограду и данные о погибшей

В результате удара российских военных преступников по Павлограду Днепропетровской области, который произошел около 3:00 ночи 16 февраля, разрушен дом супругов-пенсионеров. 79-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина чудом выжил.

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Деталями трагедии поделился на своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лисак. Он сообщил, что российская ракета упала во дворе жилого сектора.

"До сегодняшней роковой ночи в этом доме в Павлограде жили пожилые супруги. Прекрасная семейная пара – тихая, дружеская, неконфликтная. Выращивали многие сорта винограда. Ждали весны, чтобы проснулась плетучая лоза. У них были планы. На детей, огород и собственные маленькие мечты. Россияне все разрушили", – написал чиновник.

Он отметил, что сейчас вся улица выглядит как фильм ужасов. Во многих домах выбито окна, двери, сгорели автомобили. Семь человек пострадали, одна украинка погибла.

"Можно ли такое простить русским даже через несколько поколений? Никогда!" – заявил Лисак. Он уверен, что мы выстоим, отстроим каждый дом, разрушенный захватчиками, отомстим за каждую отобранную агрессором жизнь.

Напомним, что после вражеского обстрела Павлограда двух раненых – 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину – госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По информации ГСЧС, повреждено около 50 домов, семь – разрушено. Зацепило также промышленное предприятие, там разгорелся пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 16 февраля агрессор устроил новый массированный удар с воздуха по Украине. Тревога звучала на всей территории страны.

– Оккупанты запустили 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Защитники украинского неба уничтожили 16 вражеских ракет, в то же время часть российских Х-22 достигла своих целей.

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