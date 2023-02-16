Россия устроила массированный обстрел Украины: на Полтавщине отработала ПВО, на Львовщине есть прилет в объект инфраструктуры

Страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 16 февраля, вновь атаковала украинские города ракетами. С 3:00 до 4:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях. Уже официально известно, что на Полтавщине отработала ПВО, а во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

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В то же время взрывы были слышны в Запорожье и Днепре.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram около 3:00 сообщил, что над областью работают силы противовоздушной обороны. По данным каналов, глухие взрывы были слышны в Кременчуге.

"В Полтавской области работает ПВО. Сохраняем спокойствие! До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях!" – написал он.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в регионе.

"Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили. Детали – впоследствии. Берегите себя. Не игнорируйте сирен", – отметил он на своем канале в Telegram.

Telegram-каналы сообщали, что ПВО отработала также в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Киевской областях. Официальных данных от руководителей этих областей пока не было.

В Киевской ОВА предупредили об угрозе ракетного удара. Жителей региона призвали быть в укрытиях.

"Киевщина! Угроза ракетной атаки на всей территории Украины. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких", – написали в Telegram-канале ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия 10 февраля запустила по Украине больше 100 ракет. Среди прочего, они пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии, прежде чем зайти в наше. Оккупанты запустили крылатые ракеты типа Х-101, Х-555, "Калибр".