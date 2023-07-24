Взрывы в Крыму могли уничтожить ракеты 'Оникс', которыми РФ атакует Украину: подробности

В результате ночных взрывов в Джанкойском районе оккупированного Крыма могла быть уничтожена партия российских сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс". Именно "Ониксами" войска РФ уже несколько дней подряд бьют по Одессе и Николаеву.

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Об уничтожении ракет сообщили "Крымские партизаны", ссылаясь на источники. В движении сопротивления отметили, что нанесенный ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

Известно, что цена одной ракеты "Оникс" составляет от 1,25 млн до 1,30 млн долларов.

В свою очередь глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что информация об уничтожении "Ониксов" уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 24 июля в Джанкойском районе прогремели взрывы. Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов признал попадание БПЛА в склад боеприпасов. "В целях безопасности" захватчики приостановили движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что по складу могли ударить ракетами.

– Ночью в Крыму заявляли об автоматных очередях и взрывах в Джанкое, Старом Крыму и Армянске. Движение авто по Крымскому мосту было перекрыто, оккупанты призвали "сохранять спокойствие".

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