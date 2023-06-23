Взрывы в Запорожье: оккупанты обстреляли город ракетами С-300

Оккупационные войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 23 июня, вновь обстреляли ракетами Запорожье. Ночью в городе прогремели взрывы.

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Об этом с ссылкой на местных жителей сообщило издание "Суспільне". Взрывы было слышно в городе около 00:30, их было несколько.

На официальном канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram предупреждали об угрозе ракетной атаки на город.

"Внимание! Запорожье – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.

По предварительной информации, которую распространили мониторинговые каналы, Запорожье было под обстрелом оккупантами из С-300 из временно захваченных территорий. В городе по состоянию на 00:47 было слышно как минимум четыре взрыва.

Как сообщалось ранее, 20 июня враг в очередной раз обстрелял Запорожье ракетами. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что мишенями оккупантов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 22 июня российские террористические войска устроили очередную атакую по Украине. Враг целился по объектам инфраструктуры в разных регионах нашей страны.

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