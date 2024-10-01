Взвешенный, сдержанный и скрупулезный: спецназовец КОРДа выполнил рекордный ночной выстрел на дальность. Фото и видео

Спецназначение Управления "Корпус оперативно-внезапного действия" (КОРД) ГУНП в Черновицкой области вместе с коллегой произвел ночной выстрел из винтовки 338 калибра на расстояние 1850 метров. Это – рекорд среди КОРДовцев.

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Об этом рассказали в Национальной полиции Украины. Там отметили, что снайпер, который в составе группы установил рекорд, "взвешенный, сдержанный и скрупулезный".

Этот рекорд выстрела на дальность среди подразделений КОРД был установлен в 2023 году на Донецком направлении. Приказ на поражение цели офицеры полиции получили после 12-часового ожидания на позиции.

"В 5:00 утра враг пренебрег своей личной безопасностью и вышел на открытый участок местности между двумя посадками. Мы воспользовались их ошибкой и удачно отработали цель", – вспоминает спецназовец.

Майор полиции рассказал, что для того, чтобы быть лучшим в этой профессии, нужно иметь спокойный характер, отличную физическую и огневую подготовку, владеть математическим складом ума, быть терпеливым и внимательным к мелочам.

Не меньше усилий и умений, чем сама операция, требует процесса подготовки к ней. Необходимо выбрать позицию, замаскировать ее и оружие, а также провести точные расчеты в соответствии с погодными условиями и географическим положением, настроить оптический прицел. И это лишь часть всего, что предшествует моменту непосредственно выстрела.

"К началу любой спецоперации следует готовиться тщательно с учетом множества нюансов, а от слаженности действий снайперов, работающих в паре, зависит успешность конечного результата. Стопроцентное доверие к напарнику не менее важно. Когда откроется "окно" для выстрела, этой возможностью нужно воспользоваться немедленно. Снайпер должен беспощадно относиться к врагу, уметь отвлечься от событий и процессов, которые могут его отвлекать, при этом легко переносить голод, холод, боль, а также незаметно и быстро покидать позицию. И только после подтверждения поражения цели операция считается завершенной", – рассказал буковинский снайпер.

Он добавил, что снайпер только тогда будет точным стрелком, когда будет иметь постоянную практику и регулярные тренировки. Значительная часть времени в работе снайпера уделяется оттачиванию своего мастерства.

"Каждый работник спецподразделения, как говорится, подгоняет оружие под себя, а снайпер это делает еще скрупулезнее, поскольку его мишени могут быть замаскированы. Ветер – главный противник снайпера после врага, а оружие – верный друг. С начала войны полицейские прилагают максимум усилий, чтобы Украина как можно быстрее победила, и наши дети и родители жили под мирным небом. Мы должны физически и морально быть готовы к выполнению любых задач, чтобы давать достойный отпор противнику и сеять среди него только страх!" – резюмировал боец.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский снайпер Вячеслав Ковальский побил мировой рекорд, попав в оккупанта на расстоянии в 3800 метров. 58-летний бывший бизнесмен и стрелок-спортсмен служит в подразделении контрразведки СБУ. Свой рекордный выстрел он произвел незадолго до рассвета 18 ноября 2023 года в Херсонской области, применив винтовку и патрон украинского производства.

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