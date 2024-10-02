Пленный российский оккупант Сергей Никаноров из Саратовской области рассказал, что попал на войну в Украине по пьяни. Пожилой захватчик даже не помнит, как подписал контракт, когда выпивал с другом.

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Об этом он рассказал украинским военным во время допроса, видео которого опубликовал Telegram-канал "Протесты в мире". Россиянин отметил, что военкомы заверили, что он подписал документы. Потом приехали и забрали.

"Пьяного взяли. Я с другом сидел дома. Не помню, когда они приезжали ко мне. Говорили, что я, мол, подписал договор или контракт, не знаю", – рассказал захватчик.

На фронт его отправили после месячных учений. Россиянин заверил украинских бойцов, что никого из наших не убил и даже ни разу не стрелял из автомата, хотя воины, осмотрев оружие, предположили, что "дед чешет".

"Ни разу не стрельнул", – заверил старик.

Напомним, ранее на Харьковском направлении воины 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" взяли в плен группу российских оккупантов. Все новые пленные, прежде чем идти на войну в Украину, были заключены в тюрьму и находились в российских колониях. В ходе этой операции воины пополнили обменный фонд четырьмя захватчиками.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский солдат срочной службы, 19-летний Эдуард Шульц, стал одним из срочников, сдавшихся в плен ВСУ в Курской области. Он рассказал, как командование бросило вчерашних школьников на произвол судьбы, а "бравые" кадыровцы из "Ахмата" прятались за их спинами.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк рассказал, что украинские бойцы на Курщине продолжают пополнять обменный фонд. Однажды им в плен сдались 13 российских солдат, которые перед этим пять дней пытались отстреливаться.