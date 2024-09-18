'Было страшно': россиянин рассказал, как командование бросило срочников на смерть на Курщине и как они сдались в плен. Видео

Российский солдат срочной службы, 19-летний Эдуард Шульц, стал одним из срочников, которые сдались в плен ВСУ в Курской области – и этим спасли себе жизнь. Находясь уже на территории Украины, он рассказал, как командование бросило вчерашних школьников на произвол судьбы, а "бравые" кадыровцы из "Ахмата" прятались за их спинами.

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Также Эдуард вспомнил, как оказался в плену и поделился страхом, что после обмена его и таких как он в РФ отправят под суд. Рассказ российского срочника опубликован в YouTube-канале "Хочу жить".

Шульц рассказал: до момента попадания в плен он провел на границе в Курской области "два месяца и пять дней". А потом Украина начала наступление.

"Страшно было, но мы стояли. Стояли на посту, охраняли границу, когда летали дроны – ложились стрелять по ним. Почти все срочники боялись, потому что дроны – они летают со взрывчаткой. Боялись, прятались в ямы, куда можно было спрятаться – туда и прятались", – признается Эдуард.

На момент начала курской операции ВСУ с несколькими десятками срочников оставался всего один офицер. До того, говорит Шульц, с ними были еще два контрактника, но к моменту наступления украинских сил один из них уехал в отпуск, а второй – на обучение.

Он вспоминает, что в какой-то из дней к позициям, на которых он находился, подошла украинская бронетехника.

"К нам заехали два танка, начали бомбить, троих срочников просто убило. Они сидели - им по пол головы оторвало. Когда мы начали отходить по лесу (от нашей позиции до другой позиции было 1,5 км) – начали по нам работать с танков, с минометов, с артиллерии, большой дрон над нами висел, "Баба Яга" называется... Мавик, дрон был, скидывали взрывчатку. Мы пока дошли... Все плакали бежали. Боялись. В итоге 13 срочников погибло. Ни один офицер, никто – срочники только. И тоже почти только срочники (ну, еще один-два контрактника) затрехсотились. Кому-то оторвало даже челюсть", – рассказал Эдуард.

К тому моменту к российским солдатам на этом опорнике присоединились солдаты с другой позиции. Были среди них и кадыровцы, которые, по словам Эдуарда, показали себя во всей красе.

"У нас все эти офицеры, до одного, все сержанты, весь "Ахмат", который с нами был – просто ставили фонарик вот так на плечо, стояли позади нас, толкали нас и говорили: "Давайте, давайте, идите штурмуйте!". То есть они сами боялись очень сильно. Начальник штаба у нас пошел и сам себя подорвал. И срочников тоже поубивало", – говорит россиянин.

Он также вспомнил, как попал в плен.

"Мы когда перебежали на опорник – сидели 4 дня. И зашли украинцы. Штурмовая группа. Начали закидывать гранатами. Мы начали офицерам говорить: "Давайте сдадимся". А они говорили: нет, нельзя, ни в коем случае. Но мы, все срочники, начали кричать, что мы сдаемся. И начали выходить. Вышли. Боялись, что нас расстреляют или еще что-то. Но все произошло не так. Мы вышли. К нам хорошо обратились, хорошо относились. Когда нас привезли в какой-то ангар, нам даже дали покушать. Сушки и печеньки... Не так все оказалось, как нам рассказывали офицеры, что такое попасть в плен, кто такие украинцы... Говорили, если возьмут в плен – начнут уши пенить, рот пенить, ж*пу пенить, яйца отрезать и так далее... Но я ничего подобного не видел. Думаю, нас пытались запугать, чтобы мы не сдавались", – размышляет Эдуард.

В свои 19 лет он никак не может понять, чего от вчерашних детей ждало российское командование и как они должны были с помощью "калашей" остановить профессиональную армию на бронетехнике. Также Эдуард уверяет, что всегда был против войны с Украиной, не хотел отправляться на границу, но все попытки его родителей добиться, чтобы его вернули на безопасную территорию, оказались безрезультатными.

Теперь же у него появился еще один страх: он боится, что его дома ждет тюрьма за "предательство".

24 августа 2024 года Шульц в числе группы из 115 российских военнопленных отправился в РФ по обмену. Что ждало его на родине, воплотился ли в жизнь его страх перед российским судом и не бросили ли его российские командиры назад в Курскую область – на данный момент неизвестно.

Но в любом случае, подчеркивают в "Хочу жить", он не стал кормом для диких зверей где-то в лесопосадке в Курской области. Тем россиянам, которые также не готовы умирать в бессмысленной войне, в проекте рекомендуют последовать примеру Эдуарда.

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Напомним, после последнего обмена пленными, который происходил в течение двух дней, 13 и 14 сентября, в сети показали оккупантов, вернувшихся в Россию.

Большинство из них оказалось срочниками воинской части в Клинцах Брянской области, которых командование отправило на передовую, сбежав в Курск и отдавая оттуда приказы "стоять на смерть".

Украина в рамках этого двухдневного обмена забрала сначала 49 защитников и гражданских, среди которых воины, защищавшие "Азовсталь", а уже на следующий день – еще 103 своих защитников, включая "азовцев", которых РФ ранее наотрез отказывалась отдавать.