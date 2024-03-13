Маленькие украинофобы: как российская пропаганда работает в детских садиках

В России даже детсадовцев воспитывают в духе патриотизма и милитаризма, а также чуть ли не с пеленок учат ненавидеть Украину. Обязательны для посещения уроки "Разговор о важном", малышей учат военному делу, как только они научатся ходить. Дети пишут письма, делают рисунки и свечки для российских военных преступников. Вместо зайчиков и снежинок на праздники их одевают военными и санитарками, сажают в картонные танки и ракеты.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Правильные" детские книжки и игрушки

Детская литература в России уже пропитана рашизмом. Так, Росгвардия вместе с православным издательством выпускает серию патриотических рассказов для детей "Бессмертный полк", в котором есть и рассказы о "героях СВО".

Та же Росгвардия издала четыре книги учителя рисования из Липецка Дениса Коваленко о "героях СВО". Например, "Чернобыльская цитадель полковника Фроленкова" рассказывает о том, как благодаря этому полковнику россияне взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.

Правда, судя по всему, пока эти книжки не пользуются популярностью у покупателей.

В сентябре 2023 года ученикам в регионах раздавали пафосную "Азбуку о важном". Например на букву "Б" там не "бублик" или "бабочка", а "братство"

Продаются игрушечные солдатики – участники "СВО", рядом с солдатиками Второй мировой и других войн. Нашлось место среди игрушек и "бабушке с красным флагом", которой, кстати, российские военные разбомбили дом.

Дети играют в разминирование и учатся разбирать автомат

Детские утренники в России превратились в мини-парады, где малыши маршируют в военной форме, носят макеты танков, самолетов.

В Нижневартовске в детском саду №71 появилась даже кадетская группа. Маленькие дети смотрят фильмы о службе в армии, учатся маршировать. Для них проводят встречи с ветеранами российской армии, участниками войны в Украине.

В этом же садике собираются открыть и дошкольную группу "Юнармии".

В детском саду в городе Уяра Красноярского края в младшей группе, куда ходят дети 3-4 лет, прошло мероприятие, посвященное 23 февраля. Дети читали стихи о защитниках, пели песню "Мы солдаты, бравые ребята", вместе с папами играли в игры "Маскировка", "Заминируй поле", "Собери боеприпасы", – написали в одной из групп запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

А в одной группе этого садика юнармейцы показывали маленьким детям, как разбирать автомат.

Маленьких детей в российских садиках не только заставляют рисовать рисунки для солдат, но еще и собирать посылки. Дети приносят печенье, шоколадки, футболки, носки, зубные пасты, щетки и складывают все это в коробки, которые потом поедут на фронт.

Нередко можно увидеть в сети фото, где маленькие дети одеты в футболки с буквой Z либо держат в руках рисунки с этим же символом оккупантов.

Причем инициаторами всего этого выступают не только воспитатели, но и сами родители.

Одна из мам из Петербурга рассказала в Telegram-канале 7Х7, что в их родительском чате предложили, чтобы дети на утренник надели пилотки. И только она одна была против. Правда, сильно сопротивляться побоялась, поэтому купила дочери голубую пилотку и завязала белые банты.

Дошло до того, что теперь и выпускные альбомы из детского садика делают в милитаристском стиле, дети позируют в военной форме.

В Чебоксарах пошли дальше. Там в саду №7 открыли музей "Юный патриот". Цель музея – "раннее погружение детей в систему традиционных российских ценностей, формирование на этой основе гордости за родную страну, за малую родину – Чувашию".

В России уже продают специальный методический материал – интерактивные наборы игр, викторин про историю, промышленность, государственность, известных деятелей, который должен помочь воспитателям выполнять государственную программу "Патриотического воспитания".

В этом наборе есть карта РФ, которая включает оккупированные территории Украины – Крым, Донбасс, часть Запорожской и Херсонской областей.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в РФ с 2021 года проводится программа "Патриотического воспитания" и ею будет охвачено 72% детей в возрасте от 5 до 19 лет. Хотя, судя по масштабам этого воспитания, патриотизмом охвачены дети более младшего возраста.