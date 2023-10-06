'Взять лесополосу не можем': оккупант пожаловался матери на провалы армии Путина и заявил, что россиянам нужно волноваться за Белгород. Перехват

Военный армии РФ в разговоре с матерью посмеялся над "успехами" на фронте, которыми хвастает российское военное командование. Он пожаловался на удары Вооруженных сил Украины и предположил, что страна-агрессор может сама потерять Белгород. По словам оккупанта, он мечтает сжечь паспорт и взять "английскую или американскую фамилию".

Перехват разговора захватчика 5 октября обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В частности, мать военного РФ рассказала, что в армию окупантов набирают даже с проблемами со здоровьем, при том что минобороны страны-агрессора регулярно рапортует об успехах своих войск (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

"Сашка был на комиссии, ему сказали, что отлично все с ним, рука немножко не работает, ничего, отойдет, глаз чуток дергается, но это тоже не мешает. Ну, в общем п****. Вчера были какие-то заседания там, Путин, Совбез, тайное там что-то. С их слов, они уже все, что можно, разбили. Доверия к их отчетам нет совершенно никакого", – сказала россиянка сыну.

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Тот в ответ пожаловался на мощные удары ВСУ и допустил, что оккупанты "все-таки врезали по чему-то".

"Нас сегодня хохлы целый день петушат – и вопрос, может наши все-таки врезали по чему-то", – признался он.

Мать российского военного рассказала сыну, что войска РФ разбили мосты под Купянском, что "вроде как показатель, что наши будут брать Купянск".

"Нах*р им этот Купянск нужен? Взять тут лесополосу не можем, а они Купянск какой-то хотят еще воевать. Чтобы у нас еще не забрали Белгород. Радостные они", – отреагировал сын.

Кроме того, россиянка рассказала сыну о прорывах российских добровольцев на приграничные территории России:

"Пытались вчера зайти на Брянщину, большая группа, если честно, около ста человек, это практически нормальная фигня. Постреляли – и диверсионная группа убежала. Как называют. Ну по мне, диверсионная группа это человек семь, а человек сто на бронетехнике – это, извините не ДРГ".

В свою очередь военный РФ признался, что хочет сжеть свой паспорт.

"Пускай туда лезут. Я сожгу этот российский паспорт, фамилию поменяю, сделаю какую-нибудь английскую или американскую", – сказал оккупант.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом перехваченном разговоре военный РФ пожаловался, что среди оккупантов все чаще зреет недовольство командованием и оснащением. Командиры при этом не справляются с саботажем.

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