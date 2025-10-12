На Львовщине умер пятый член семьи, в дом которой попала российская ракета

Пострадавший от российской атаки на Львовщину, Виталий Костантинов умер в больнице. Ранее четверо членов его семьи погибли на месте от этого же обстрела.

О смерти мужчины сообщили на странице Зимноводовского сельского совета территориальной общины. В заметке выразили соболезнования родным и близким Виталия.

11 октября в результате очередной ракетной атаки российских войск в больнице умер житель села Лапаевка – Константинов Виталий Михайлович, который родился 7 января 1979 года. После обстрела 5 октября раненого мужчину госпитализировали в больницу.

"Он навсегда останется в светлой памяти своей семьи, коллег, друзей и всех, кто его знал, любил и уважал", – отметили в заметке.

Напомним, в ночь на 5 октября во время массированного удара по Львовщине российские войска разрушили жилой дом в селе Лапаевка. Погибла семья из четырех человек, среди них 15-летняя девушка. Виталия Костантинова и нескольких жителей соседних домов госпитализировали с ранениями. В прокуратуре сообщили, что это был один из самых масштабных обстрелов области с начала войны. Правоохранители задокументировали последствия атаки и открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 октября, оккупанты убили в Херсоне сотрудника городского водоканала Виталия Карташова. Служебный автомобиль, которым управлял мужчина, оккупанты атаковали дроном.

Также стало известно, что во время российского обстрела Запорожья погиб 7-летний мальчик Макар Дорош. Его отец, защитник Мариуполя, который три года провел в российском плену, получил тяжелые травмы, за его жизнь борются врачи.

