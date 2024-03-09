'Я единственная, кто осталась жива': освобожденная из плена украинка опубликовала архивное фото из бункера 'Азовстали'

Мария Чех, бойчина полка "Азов", пережившая оборону Мариуполя и русский плен, поделилась своими мучительными воспоминаниями. Она опубликовала фотографию из бункера легендарной "Азовстали", на котором зафиксировано празднование дня рождения ее подруги.

Защитница на псевдо "Герда" осталась единственной уцелевшей из группы героических женщин. Подходящий снимок она обнародовала на своей странице в Facebook.

"Сегодня фейсбук мне подбросил это фото празднования Дня рождения Солохи в одном из бункеров Азовстали. На этой фотографии я единственная, кто остался жив", – написала военная.

Мария Чех также рассказала, что одна из девушек на псевдо Ингрид погибла прямо на ней — возможно, прикрывая ее собой.

Мария Чех начала свою службу еще в 2017 году и работала в пресс-службе "Азова". Она активно участвовала в обороне Мариуполя и получила контузию во время обороны на Азовстали. Вместе со своим мужем она попала в плен, но его уволили раньше ее — в мае 2023 года.

Напомним, украинский военнослужащий Александр Иванцов (позывной "Восход") – это единственный воин, которому удалось выбраться из захваченной врагом "Азовстали" в Мариуполе (Донецкая область). Он сумел скрыться на территории завода, а затем прошел 200 километров, чтобы выйти из оккупации.

Как выглядит сейчас легендарный комбинат "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе, смотрите.

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