Неделю прятался под землей и преодолел 200 км оккупированных территорий: сеть поразила история защитника "Азовстали", не сдавшегося в плен

Украинский военнослужащий Александр Иванцов (позывной "Схід") – это единственный воин, которому удалось выбраться из захваченной врагом "Азовстали" в Мариуполе (Донецкая область). Он сумел спрятаться на территории завода, а потом прошел 200 километров, чтобы выйти из оккупации.

Воин рассказал свою историю в интервью, опубликованном на YouTube-канале PRESSING. Сам он родом из Луганска, принимал участие в проукраинских движениях уже после оккупации. Когда узнал, что захватчики интересуются его личностью, покинул город (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Иванцов сказал, что его последней каплей стала гибель двух друзей из "Азова". Он переехал из родного города и в 2015-м сам стал в ряды "Азова". Прослужил в этом полке до 2020 года.

Когда Россия развязала полномасштабную войну, "Схід" работал за границей. В феврале 2022 года он вернулся в Украину, чтобы бороться с российской агрессией. Мужчина объяснил это тем, что никогда бы не простил себе, если бы поступил иначе.

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Он был в составе группы, которая полетела в Мариуполь в окруженный металлургический комбинат "Азовсталь" на вертолете.

Туда защитник страны отправился даже без военной формы, потому что в начале полномасштабного вторжения ее было сложно достать. К себе домой, в Ирпень Киевской области, попасть не смог, потому что там шли боевые действия.

"Поэтому я не смог забрать свою амуницию, которая у меня была еще со старой службы в "Азове". И я полетел просто в гражданских штанах, в гражданской куртке. Но в бронежилете, каске, с автоматом и советским подсумком на четыре магазина", – рассказал Иванцов.

"Я почему-то думал, что мы здесь все умрем. Или все же нам дадут команду идти на прорыв. Но командованием было принято другое решение. С чем я соглашаюсь, это было разумное решение. Потому что у нас было очень и очень большое количество раненых. И для того, чтобы спасти в первую очередь тяжелораненым жизни, пришлось, наверно, идти на этот шаг", – заявил военнослужащий.

Он подчеркнул, что гарнизон Мариуполя выполнил свою задачу, дал время другим защитникам Украины.

Иванцов отметил, что был приказ от президента спасти жизнь. И он решил выполнить его, но немного другим способом. "Потому что считал, что у меня есть шанс", – сказал воин.

Он заявил, что на "Азовстали" ему удалось спрятаться, потому что территория большая – это как город в городе. И там было много таких мест, "куда человек не захочет лезть".

Вместе с другом они нашли канализационной люк и что-то похожее на маленький, низкий тоннель. Подготовили место, принесли туда предметы первой необходимости, воду, немного консервов, сахар и т.п. В последний момент побратим Иванцова передумал – и "Схід" остался на заводе сам.

"Я даже не знаю, зачем это строили", – описал военнослужащий место, где прятался неделю.

В своем укрытии защитник Мариуполя много думал, пытался больше спать, чтобы время прошло быстрее. "У меня было развлечение: я переплавлял сахар на карамель, делал себе такие конфеты", – со смехом сказал он.

На седьмой день Иванцов принял решение выходить. Оккупанты вели себя громко, жгли костры, ходили с фонариками, поэтому он мог передвигаться скрытно. Воин отметил, что от города его отделяло небольшое расстояние, но он шел очень долго и вышел туда только утром.

Дальнейшие события – как он прошел оккупированную территорию – украинский Герой на интервью не раскрыл, но описал их в своей книге.

Как писал OBOZREVATEL:

– 24 сентября Мариуполь и Мелитополь, захваченные противником, могли бы отметить день города. Украина делает все для деоккупации всех своих территорий и скорейшей победы, заявил президент Владимир Зеленский.

– Как выглядит сейчас легендарный комбинат "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе, смотрите по ссылке.

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