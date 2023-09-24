Зеленский: Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим

Оккупированные Мариуполь и Мелитополь, где 24 сентября отмечают день города, обязательно будут освобождены и будут жить в Украине. Государство делает все для деоккупации всех своих территорий и скорейшей победы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что в эту субботу и воскресенье для 17 городов Украины наступил их "особый день". Среди них есть и те, которые нужно освободить от захватчиков.

"Остер – один из древнейших украинских городов. Краматорск. Немиров. Берислав. Золотоноша. Николаевка. Городня. Гайворон. Вашковцы. Сосновка. Новомосковск. Подгородное. Гнивань. Бобринец. …И Мариуполь. Мелитополь ", – написал глава государства в официальном Telegram-канале.

Зеленский добавил, что каждый человек и каждый город имеют значение, а граница между Украиной и страной-агрессором – это еще и "граница в человеческих душах".

"Украинцы не уничтожают, а восстанавливают. Не захватывают, а освобождают. Не идут за чужим, а возвращают свое. Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим. Каждому нашему городу я желаю скорейшей победы! Все для нее делаем!" – заверил президент.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 сентября в ходе визита в США Зеленский заявил, что ВСУ деоккупируют Бахмут и два других ключевых города, которых он называть не стал. По словам президента, у Киева есть подробный план освобождения территорий.

– По мнению аналитиков ISW, Украина сломала планы противника, организовав наступление на двух флангах. Войскам страны-агрессора теперь необходимо передислоцировать свои новые резервы для обороны.

– Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, за сутки в Украине произошло 24 боестолкновения. Украинские защитники отбили атаки врага под Бахмутом и Марьинкой и продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

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