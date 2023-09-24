Отбиты атаки врага под Бахмутом и Марьинкой, враг безуспешно пытался вернуть позиции у Авдеевки – Генштаб

В течение суток в Украине произошло 24 боевых столкновения. Силы обороны отбили атаки оккупантов под Бахмутом и Марьинкой на Донетчине, тем временем противник безуспешно пытался вернуть позиции возле Авдеевки. На Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступательную операцию.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 24 сентября, на 578-е сутки масштабного вторжения РФ. Как отмечается, агрессор и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, обстреливая военные и гражданские объекты.

В частности, войска России нанесли один ракетный и 44 авиационных удара, совершили 52 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, вследствие чего есть погибшие и раненые среди гражданских.

На востоке и юге Украины оперативная обстановка остается сложной.

Видео дня

На Купянском направлении противник нанес авиаудары возле Чернещины Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении наступательных действий не вел. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

Дополняется...