Украинские десантники показал видео боев за Клещиевку

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказали об освобождении населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Во время выполнения боевых задач защитники взяли в плен много российских оккупантов.

При этом многие пленные россияне рассказывают, что якобы не знают зачем приехали в Украину. Об этом говорится в сюжете Десантно-штурмовых войск ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военнослужащие рассказывают, что, когда впервые заходили в Клещиевку, по позициям наших войск активно работала вражеская артиллерия. Преодолевая трудности, десантники вошли в населенный пункт под вражеским огнем и начали уничтожать оккупантов.

Многих россиян удалось взять в плен. Десантники вспоминают, что пленные оккупанты всегда рассказывают, что якобы "не стреляли, никого не убивали" и вообще не знают, зачем приехали в Украину.

В то же время десантники отмечают, что благодаря высокой мотивации и слаженности удалось выбить российских оккупантов из населенного пункта. Однако защитники подчеркнули, что освобождение Клещиевки далось нашим военным большими усилиями. Также десантники рассказали, что только те, кто принимал участие в выполнении боевых задач, знают цену освобожденного населенного пункта.

Видео дня

"Отметил бы всю роту, от первого до крайнего солдата, которые выполняли задания. Хочу обратить внимание, что только тот, кто непосредственно принимал участие в задачах, знает цену этого населенного пункта. Все непосредственно через кровь, пот, к сожалению, через раненных и потери. Во время выполнения боевого задания в населенном пункте Клещиевка, погибло два военнослужащих в роте. Погибли смертью храбрых непосредственно при выполнении боевой задачи", – рассказал десантник.

Напомним, недавно бойцы ВСУ освободили Клещиевку в семи километрах от города-крепости Бахмут Донецкой области. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали кадры боев за населенный пункт.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают наступательные действия в районе села Работино Запорожской области. В отдельные дни Вооруженные силы Украины продвигаются на 300-400 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ происходит "медленнее, чем ожидалось, но последовательно". По его словам, для достижения своей цели украинской армии уйдет много времени.

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