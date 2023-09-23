'Освобождаем родную землю': в ГУР показали кадры боев за Клещиевку под Бахмутом. Видео

Украинские защитники активно уничтожают окупантов на родной земле. Воины вовсю борются с агрессором в лице РФ.

Недавно бойцы ВСУ освободили Клещиевку в семи километрах от города-крепости Бахмут Донецкой области. Теперь в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали кадры боев за населенный пункт (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Освобождаем родную землю! На видео – кадры боев за освобождение нашей Клещиевки!" – подписан ролик.

В ГУР сообщили, что на кадрах храбрые воины 4 службы управления разведки.

"Продолжают движение вперед! Слава Украине!" – добавили в разведке.

Как известно, Силы обороны Украины 17 сентября освободили село Клещиевка и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления. Также воины провели ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк и продвинулись дальше к востоку от Красногоровки.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ происходит "медленнее, чем ожидалось, но последовательно". По его словам, для достижения своей цели украинской армии уйдет много времени.

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