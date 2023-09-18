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"Крепость несокрушимости" до сих пор мстит оккупантам: в сети показали, как сейчас выглядит "Азовсталь". Видео

Марина Погорилко
War
2 минуты
2,1 т.
'Крепость несокрушимости' до сих пор мстит оккупантам: в сети показали, как сейчас выглядит 'Азовсталь'. Видео

В сети показали, как выглядит сегодня легендарный меткомбинат "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. На прошлой неделе там подорвались "кадыровцы", которые в очередной раз пришли мародерить.

Видео с территории легендарного завода показал в Telegram заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он убежден, что "Азовсталь" до сих пор мстит захватчикам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Крепость несокрушимости" до сих пор мстит оккупантам: в сети показали, как сейчас выглядит "Азовсталь". Видео

"Неделю назад "кадыровцы" рванули с (завода имени. - ред.) Ильича на "Азовсталь" на очередное мародерство. Подорвались. На одного меньше вернулось в "располагу" и больше на "Азовсталь" пока не лезут без саперов", – написал Андрющенко.

"Крепость несокрушимости" до сих пор мстит оккупантам: в сети показали, как сейчас выглядит "Азовсталь". Видео
Видео дня

Как известно, металлургический комбинат являлся последней линией обороны ВСУ во временно оккупированном Мариуполе, став символом борьбы всей страны. Многие герои, которые показали всему миру мужество и несокрушимость Украины, до сих пор находятся в плену.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области при странных обстоятельствах умерли 11 российских военных, в том числе двое офицеров. Их сослуживцы допустили, что тех могли отравить. Странные смерти случились несколько недель. Оккупантов в городе призвали не употреблять алкоголь и не есть "в непроверенных местах".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Левобережье недалеко от комбината "Азовсталь" остаются руины, дорога в запустении, вокруг только разруха. Андрющенко заметил: неудивительно, что эту территорию российские пропагандисты не упоминают на фоне рассказов об обустройстве разрушенного российскими солдатами Мариуполя.

– Жители Мариуполя показали, как на самом деле выглядит захваченный город, который больше года находится в оккупации. Настоящие кадры разрушенного города, а не то "восстановление", которое показывают пропагандисты на российском телевидении, ужасают.

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