'Крепость несокрушимости' до сих пор мстит оккупантам: в сети показали, как сейчас выглядит 'Азовсталь'. Видео

В сети показали, как выглядит сегодня легендарный меткомбинат "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. На прошлой неделе там подорвались "кадыровцы", которые в очередной раз пришли мародерить.

Видео с территории легендарного завода показал в Telegram заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он убежден, что "Азовсталь" до сих пор мстит захватчикам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Неделю назад "кадыровцы" рванули с (завода имени. - ред.) Ильича на "Азовсталь" на очередное мародерство. Подорвались. На одного меньше вернулось в "располагу" и больше на "Азовсталь" пока не лезут без саперов", – написал Андрющенко.

Видео дня

Как известно, металлургический комбинат являлся последней линией обороны ВСУ во временно оккупированном Мариуполе, став символом борьбы всей страны. Многие герои, которые показали всему миру мужество и несокрушимость Украины, до сих пор находятся в плену.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области при странных обстоятельствах умерли 11 российских военных, в том числе двое офицеров. Их сослуживцы допустили, что тех могли отравить. Странные смерти случились несколько недель. Оккупантов в городе призвали не употреблять алкоголь и не есть "в непроверенных местах".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Левобережье недалеко от комбината "Азовсталь" остаются руины, дорога в запустении, вокруг только разруха. Андрющенко заметил: неудивительно, что эту территорию российские пропагандисты не упоминают на фоне рассказов об обустройстве разрушенного российскими солдатами Мариуполя.

– Жители Мариуполя показали, как на самом деле выглядит захваченный город, который больше года находится в оккупации. Настоящие кадры разрушенного города, а не то "восстановление", которое показывают пропагандисты на российском телевидении, ужасают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!