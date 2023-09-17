В Мариуполе загадочно умерли 11 оккупантов: пропагандисты подозревают, что тех отравили

Во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине при странных обстоятельствах умерли 11 российских военных, в том числе двое офицеров. Их сослуживцы допустили, что тех могли отравить.

Странные смерти произошли в течении нескольких недель. На это указал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, публикуя скриншот новости пропагандистов.

Там ссылаются на подтверждение информации в генштабе ВС РФ и так называемом МВД "ДНР". По их данным, все военные, которым было от 23 до 42 лет, "умерли от внезапной остановки сердца". В то же время вскрытия якобы показали, что проблемы с сердцем были лишь у трех из них.

Оккупанты утверждают, что это не первый случай "загадочных смертей" российских военнослужащих в Мариуполе, поэтому местная "полиция" подозревает, что всех 11 могли отравить диверсанты или простые жители, которые ожидают прихода в город украинских сил.

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"Есть яды, которые останавливают сердце, а затем их следы нельзя обнаружить в организме. Возможно, здесь такая же ситуация. Идет расследование, версия проверяется", – процитировали в пропагандистском ресурсе мариупольского "правоохранителя".

Тот также призвал оккупантов в городе быть осторожнее – не употреблять алкоголь и не есть "в непроверенных местах".

"+11 хороших русских. Загадочные болезни (нет) продолжают сокращать численность оккупантов. Казалось, при чем бы здесь", – прокомментировал смерти захватчиков Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, за неделю с начала сентября в Мариуполе нашли мертвыми по меньшей мере восемь оккупантов. Их тела выбросило на берег Азовского моря.

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