Руины и полный упадок: жители Мариуполя показали, как действительно выглядит захваченный оккупантами город. Видео

После блокады и тяжелых боев за Мариуполь россияне полностью оккупировали разбомбленный город весной 2022 года. Местные жители показали, как на самом деле выглядит захваченный город, который больше года находится в оккупации.

Настоящие кадры разрушены города, а не то "восстановление", которое показывают пропагандисты на российском телевидении, ужасают. Соответствующие видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российское "освобождение" не принесло в город ничего кроме боли, смерти и развалин. Так, местные жители показали, в каком состоянии действительно находится Левобережный район.

Так, на улице Азовстальской показали полностью разрушенный дом, который оккупанты планировали демонтировать.

"Парадоксы оккупации. Левобережный район, ул. Азовстальская. Одно из немногих крупных доказательств российского геноцида. Была в планах на демонтаж, но просто закончились деньги. Коррупция и хищение у россиян как залог сохранения доказательств для международного суда", – написал советник.

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Также местные показали кадры из дома по улице Меотиды 11, в развалинах которого продолжают жить люди. Оккупанты планировали демонтировать этот дом, однако жителей дома спасает остановка финансирования. Однако его судьба оккупантами решена, а жители дома после сноса должны будут самостоятельно искать себе жилье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мариуполе людей для участия в "голосовании" на псевдовыборах искали на пляжах. При этом в городе происходят массовые "зачистки" – аресты людей, подозреваемых в передаче информации об организации "выборов".

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