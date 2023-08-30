Кварталы жизни превращены в пустыню смерти: как сейчас выглядит оккупированный Мариуполь. Видео

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко продолжает показывать пейзажи из оккупированного Россией города, чтобы продемонстрировать, что сегодня защищают наши бойцы на фронте. На Левобережье неподалеку от комбината "Азовсталь" остаются руины, дорога в запустении, вокруг одна разруха.

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Эти кадры чиновник опубликовал на своем Telegram-канале. Неудивительно, что эту территорию российские пропагандисты не упоминают на фоне рассказов об обустройстве целиком разрушенного российскими солдатами Мариуполя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Отдельно помаркировали азовстальский манеж. То же место, где была обезврежена тренировочная база оккупантов (ватерзнаком Сопротивления). Таковы реалии. То что мертвое, умереть уже не может", – печально обозначил Андрющенко.

Напомним, армия захватчиков пытается подавить сопротивление украинцев во временно оккупированном Мариуполе. Для этого враг постоянно проводит ротацию сотрудников ФСБ в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны имена почти сотни детей Мариуполя, убитых Россией, еще несколько десятков не удалось даже опознать. Изувеченные тела маленьких жертв российской агрессии свозили в три морга оккупированного Приазовья, иногда дети погибали целыми семьями.

А в одной из школ в захваченном Мариуполе на стенах написали фразы российского диктатора Владимира Путина. Здешним школьникам не рассказывают, что именно российский фюрер приказал уничтожить город до основания.

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