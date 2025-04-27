Иностранные добровольцы тактической группы Главного управления разведки Минобороны Украины "Реванш" рассказали о своем боевом пути и мотивации воевать с РФ. По словам спецназовцев, они просто ненавидят россиян и намерены бороться за свободу Украины до конца.

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Видео с рассказами добровольцев в воскресенье, 27 апреля, обнародовала пресс-служба ГУР. Как рассказали в разведке, в составе их подразделений спецназначения воюют добровольцы из Парагвая, Латвии, Бразилии и США.

"Я приехал в Украину и присоединился к военной разведке, потому что я ненавижу россиян. А во-вторых, я не хочу, чтобы мой дом был оккупирован, если Украина упадет (а она не упадет). И в-третьих, военные преступления, которые вы видите в новостях, должны быть остановлены", - рассказал спец .

Доброволец из Парагвая сказал, что преодолел тысячи километров, чтобы поддержать украинцев. Воин намерен до конца бороться за Украину.

"Я приехал бороться против россиян. За свободу Украины будем бороться до конца. Мы не оставим вас. Я преодолел тысячи километров, чтобы иметь возможность поддержать вас. Наша цель – воевать до последнего россиянина", – рассказал он.

Среди иностранных добровольцев ГУР есть и гражданин США, воюющий в Украине уже около двух лет.

"Я из Америки, служил в вооруженных силах, поэтому когда началась война, я просто почувствовал, что не могу стоять в стороне. Я знал украинцев до этого, у меня было много друзей, которые сюда приехали, поэтому я решил, что мои навыки могут быть полезны", - сказал американец.

Командир роты, приехавший из Бразилии, рассказал, что имеет большой боевой опыт в боях на Донбассе.

"Я заинтересовался приехать в Украину, чтобы помочь. Все инструкторы, все сержанты имеют боевой опыт в Украине. Это бывшие военные Французского иностранного легиона, а также бывшие военные специальных подразделений Бразилии".

Иностранные добровольцы призывают украинцев не терять надежды, ведь Украина вдохновила их присоединиться к борьбе.

"Демократия всегда добывается кровью, потом и слезами. И эта война закончится. Украина победит, Россия проиграет и больше никогда не сможет ничего подобного сделать", – сказал воин из Латвии.

Доброволец из США уверен: однажды Украина будет праздновать свой День Победы.

"Итак, не сдавайтесь, не теряйте надежды. Я знаю, иногда бывает тяжело, но вы уже сделали шаг, чтобы защитить свой народ в 2022 году. Именно поэтому иностранцы вдохновились и приехали сюда. Так что продолжайте борьбу. Не теряйте веру. И однажды мы все вместе отпразднуем День Победы" Слава. – сказал он.

Иностранные добровольцы ГУР призвали граждан других стран поддержать борьбу за свободу Украины.

"Тебе нужно быть здесь. Приезжай сюда, чтобы уничтожать ту проклятую Россию", – призвал командир роты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР показали эпические кадры уничтожения российских штурмовиков на Запорожском направлении. Благодаря боевой работе украинских спецназовцев оккупанты потеряли 15 единиц техники и почти сотню человек живой силы.

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