''Я сам отсидел ''десятку'', прежде чем стать героем России'': появилось новое видео вербовки Пригожиным русских зеков на войну

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает вербовать россиян, которые сидят в тюрьме. Он заявил, что сам отсидел десять лет, прежде чем стал Героем России.

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В сети распространилось видео с очередной вербовкой заключенных Пригожиным. В свою военную компанию он приглашает сидевших за убийство и тяжкие телесные повреждения криминальных авторитетов (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как отметил руководитель ЧВК "Вагнер", его формирование — военизированная ОПГ и находится вне закона. У них свой кодекс, который "отличается от законов РФ".

"Идеальный кандидат в ЧВК – Илья Муромец не первый раз судимый, отсидевший "пятнашку и более, желательно за убийство". Среди прочего, он должен был в своей жизни "отп*здить администрацию или ментов". Нам нужны "криминальные таланты", – отметил он.

Как добавил Пригожин, "опущенных" и обиженных он не хочет видеть в рядах своих военнослужащих.

"Перспективы войны — не самые лучшие. Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца", – добавил руководитель "вагнеровцов".

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на "снарядный голод" у его наемников на фронте. Он заявил, что практически бьется как рыба об лед, но несмотря на все свое влияние и связи, не может решить эту проблему, хотя боеприпасов в России достаточно.

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