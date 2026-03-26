'Я сторонник контрактной армии': Ким высказался за профессионализацию войска

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким высказался за перспективное создание в Украине профессиональной армии на контрактной основе. Об этом он заявил в интервью "Апостроф TV".

Ким напомнил, что 2022 год стал в Украине годом народного сопротивления - "все на характере, на адреналине пошли и отстояли свое".

"Это дало время государству сформировать боеспособную армию, систематизировать все. И сейчас вопрос стоит относительно профессиональной армии. Я на самом деле сторонник армии контрактной, по моему мнению, она должна быть в Украине. К большому сожалению, у нас это пока не сделано", - отметил Виталий Ким.

По его словам, в Украине это вполне возможно изменить, но при определенных условиях, учитывая общую усталость общества и неопределенность с переговорным треком.

"Все устали, и для того, чтобы реализовать этот план, мы должны видеть конечную цель и сроки, и инструменты. Сейчас нам нужна конкретика, потому что ситуация "размыта". Когда у нас была постсоветская армия, это (переход на контрактную основу комплектования. - Ред.) было под вопросом. Сейчас, когда армия изменилась, это возможно, но люди подключатся тогда, когда будут понимать, как выиграть войну", - акцентировал Виталий Ким.

Он добавил, что сейчас осуществить переход на полностью контрактную армию будет очень трудно, в частности из-за нехватки средств.

"В деньгах это очень трудно сейчас, потому что иностранные партнеры не могут финансировать наши Вооруженные силы. Собственных средств не хватает. Поэтому, если мы говорили о контрактной армии в 200 000 до полномасштабного вторжения, я бы ответил, что да. Если говорить о контрактной армии в 1 000 000 человек сейчас - я говорю, пожалуй, не потянем. Но с чего-то надо начинать", - подчеркнул Ким.

По этому поводу он вспомнил примеры отдельных бригад и даже корпусов украинских Сил обороны, которые уже наладили рекрутинг благодаря созданию человекоцентричной атмосферы внутри подразделений.

"У нас есть примеры в армии, когда есть порядок, отношение командиров к своим солдатам очень хорошее. Такие бригады и корпуса даже есть - и туда люди идут. Наша задача - сделать всю армию такой, какими сейчас есть лучшие примеры. Это возможно. Да, социальная защита, да, помощь идет даже не через государство, а через бизнес, который поддерживает эти подразделения. И они имеют все необходимое, они получают лечение, получают квартиры. Вот такое и должно быть отношение везде по армии. И это должно делать государство", - завершил Виталий Ким.