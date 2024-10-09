Я взял на себя обязательство': Макрон показал, как во Франции тренируется украинская бригада 'Анна Киевская'. Видео

Французский президент Эмманюэль Макрон 9 октября вместе с министрами обороны Франции и Украины Себастьяном Лекорню и Рустемом Умеровым посетили украинскую военную бригаду "Анна Киевская", которая проходят обучение в военном лагере. Местонахождение таботра остается в тайне, известно лишь, что он расположен в регионе Grand Est, между Эльзасом и Лотарингией.

Видео дня

О своем визите сообщил сам Макрон, он также показал, как во Франции тренируются бойцы "Анны Киевской". Французский президент заверил, что эта бригада будет не только обучена, но и "оснащена благодаря солидарности Франции".

"Я взял на себя обязательство и выполняю его. Наши военные сейчас обучают 2300 украинских военнослужащих в Grand Est на технике, которую они будут использовать потом в Украине", – сказал Макрон.

Вместе с Макроном и Умеровым военный лагерь "Анны Киевской" также посетили представители французской прессы. Однако журналистам не разрешили разглашать местонахождение лагеря по соображениям безопасности. Нет даже фотографий – только видео, обнародованное французским лидером.

О подготовке и комплектации украинской бригады Макрон заявил еще в июне, во время визита во Францию президента Украины Владимира Зеленского. Уже в июле французская армия приступила к подготовке 2300 бойцов 155-й общевойсковой бригады Украины. Ожидается, что "Анна Киевская" будет в Украине на поле боя уже в конце октября.

Обучение, как подчеркивают французские журналисты, которые были в лагере вместе с президентом и министрами, "проходит в условиях, близких к украинской реальности на поле боя: со стрессом, шумом, огнем и беспилотниками". В бригаде три пехотных батальона и их обеспечение – инженерное и артиллерийское подразделения, наземно-воздушное техобеспечение и разведка.

Франция оснастит "Анну Киевскую" 128 бронированными машинами VAB, 18 гаубицами Caesar, также им предоставят "более 18" танков AMX-10, 20 противотанковых ракетных систем "Милан" и 10 крупных военных грузовиков TRM.

Как сообщал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон также заявил, что Франция передаст Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000-5. Страна-партнер будет учить украинских пилотов, планируется, что программа подготовки завершится к концу 2024 года.

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что у нашей страны уже есть договоренности о передаче в будущем Migare 2000, продолжаются переговоры по Gripen и Eurofighter.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!