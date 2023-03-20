''Я здесь с нацистами воюю, а он ''Хайль, Гитлер'' кричит'': оккупант из окопов в Донецкой области провел воспитательную работу с сыном. Перехват

Российский оккупант провел воспитательную беседу по телефону с сыном прямиком из окопов в Донецкой области. Причина тому – использование немецко-фашистской символики детьми в школе.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины. Кроме того, захватчик в разговоре пожаловался на недостаток питьевой воды и постоянные обыски (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня дед погиб, на*уй, и я теперь тоже воюю, а ты кричишь "Хайль, Гитлер"! Ты че, бл*дь", – заявил российский солдат своему сыну по телефону.

Как оказалось, военнослужащий армии РФ Александр Комарницкий говорил с женой по телефону и узнал, что его сын с друзьями после уроков в школе кричали "Хайль, Гитлер" и выходили из класса с поднятой рукой.

Услышав это, солдат провел ликбез ребенку и заявил, что он якобы "воюет с нацистами", а сын использует нацистскую символику.

"Отец здесь, бл*дь, борется с нацизмом, бл*дь, с этими п*дарасами *бучими, а ты вот ходишь и кричишь, чтобы они жили", – накричал он на сына.

Кроме того, захватчик пожаловался на то, что командование устраивает им обыски и выливают алкоголь. Он также сказал жене, что им не хватает простой питьевой воды.

"Им пох*й. У нас воды нету уже неделю, бл*дь, им пох*й", – сообщил оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант, который оказался на войне в Украине из-за амбиций диктатора Путина, рассказал, что не смотря на выдумки пропаганды, у военных армии РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Некоторые даже совершают суицид, не дождавшись ликвидации Вооруженными силами Украины.

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