Якутский министр подорвался на войне против Украины и потерял часть ноги. Фото

Якутский министр по делам молодежи и социальных коммуникаций Петр Шамаев подорвался на мине во время войны против Украины. В результате оккупант потерял часть ноги.

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Об этом он рассказал в Telegram, передают росСМИ. По словам оккупанта, 1 февраля он отправился на разведку в условиях тумана.

Полагая, что хорошо знает местность, Шамаев шел первым и подорвался на противопехотной мине. После взрыва другой захватчик с позывным "Момон" пронес того "больше четырех километров".

Далее ему было проведено несколько операций в Белгороде и Москве. Во время последней процедуры врачи еще больше укоротили ему ногу.

Напомним, житель Иркутской области РФ, воевавший против Сил обороны Украины в рядах путинской армии, открыто заявил, что старшие приказывали ему стрелять в мирных жителей. Он пожаловался на свое "ужасное командование", но в основном из-за отношения к своим же.

Как сообщал OBOZ.UA, другой россиянин из группы оккупантов, взятых в плен бойцами 12-й бригады "Азов", заявил, что пошел на войну в Украину во избежание ответственности за финансовые махинации. По его словам, он "честно хотел быть только водителем", но оказался штурмовиком.

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