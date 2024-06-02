Яркая FPV-ночь: спецназовцы ГУР показали, как уничтожают российскую технику дронами. Видео

Украинские разведчики наравне с другими подразделениями Сил обороны активно применяют FPV-дроны, чтобы наносить потери российским оккупационным войскам. С помощью этих БПЛА бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожают вражескую технику.

Соответствующие кадры ударов по ней были опубликованы в официальном Telegram-канале ГУР. На них видно, как FPV-дроны попадают в машины захватчиков прямо во время движения.

"Яркая FPV-ночь разведчиков", – сказано в подписи к ролику.

Из этого следует, что спецназовцы ГУР эффективно применяют эти беспилотники против оккупантов именно в темное время суток.

"Спецназначенцы ГУР МО Украины на одном из направлений фронта продолжают беспощадно сжигать российских оккупантов и их технику", – сообщили в разведке.

Ранее мы рассказывали о том, что бойцы ВСУ все чаще начали уничтожать разведывательные БПЛА оккупантов с помощью FPV-дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Службы безопасности Украины ежедневно продолжают наносить потери российским захватчикам. Только за прошедшую неделю бойцы поразили 10 вражеских танков, 16 боевых бронированных машин, а также 19 артиллерийских систем и РСЗО.

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