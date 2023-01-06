За 9 лет войны Россия ни разу не соблюдала перемирия: в Минобороны напомнили о 'милосердии' Кремля

За девять лет войны войска РФ ни разу не соблюдали договоренностей о перемирии. Всего в период АТО в рамках трехсторонней контактной группы было 11 попыток установить режим прекращения огня, однако все они были сорваны врагом.

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Об этом 6 января рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она напомнила, что, в частности, во время так называемого "всеобъемлющего весеннего перемирия" в 2018 году за 22 дня "тишины" враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, в ходе которых 6 украинских защитников погибли и еще 12 получили ранения.

Во время проведения ООС Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня, однако результаты были аналогичными предыдущим.

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