За Бахмут, Авдеевку и Марьинку идут ожесточенные бои, оккупанты усиливают режимные мероприятия на захваченных территориях - Генштаб

Самые ожесточенные бои украинского фронта продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки, подразделении Сил обороны Украины отражены 62 атаки противника на указанных направлениях.

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Между тем, захватчики усиливают режимные меры на временно оккупированных территориях, в частности, вводят ограничения на свободное передвижение граждан между населенными пунктами. В частности, в Горловском районе Донецкой области, а также в Каховском районе Херсонской области, в отдельные населенные пункты невозможно попасть без местной регистрации, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 28 марта.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также ночью, для нанесения авиаударов, противник задействовал 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136". 14 из них уничтожены нашими защитниками.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Блешня Черниговской области; Барановка, Толстодубово, Студенок, Голышевское, Стукаловка, Волфино, Турья, Майское, Мезеновка и Поповка Сумской области, а также районов населенных пунктов в Харьковской области –Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное.

На Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области; Стельмаховка, Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Терны, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка. Также россияне обстреляли Васюковку, Григоровку, Миньковку, Орехово-Василовку, Новомарково, Бахмут, Предтечино, Курдюмовку, Озаряновку, Дружбу и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Применил аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение минувших суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка, Новополье Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка Запорожской области и Херсон, Казацкое и Антоновка.

Кроме того, 27 марта, в результате ракетного удара по инфраструктуре города Славянск Донецкой области, пострадали гражданские люди, погибшие. Повреждены многоэтажные и частные дома. В Херсонской области, в городе Берислав, от авиационного удара противника пострадал гражданский объект.

Потери России в войне

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, а также один – по зенитно-ракетному комплексу. Также, за прошедшие сутки, наши воины сбили 5 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделили ракетные войска и артиллерии, в то же время поразили 3 пункта управления, а также район сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, состав боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов и еще две важные цели оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь с 27 на 28 марта Россия атаковала территорию Украины ударными дронами-камикадзе. В Днепре раздались взрывы, а в Киевской области сработала противовоздушная оборона: обломки сбитого "Шахеда" упали на магазин, что привело к пожару;

– один из "шахедов" попал в частное предприятие в Днепре, в результате чего вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил площадь в 4 тыс. кв метров. С ним несколько часов боролись пожарные

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