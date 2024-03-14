'За что?' Дочь погибшей в результате удара РФ по Кривому Рогу женщины принесла цветы на место трагедии. Видео

В Кривом Роге дочь 55-летней Анжелы Чувпило, погибшей во время ракетной атаки оккупантов вечером 12 марта, принесла цветы к месту трагедии. Российские террористы отняли жизнь у ее матери в момент, когда та выгуливала собаку.

Соответствующие кадры с места ракетного удара в Кривом Роге опубликовало "Суспільне Дніпро". Убитая горем дочь плакала, склонившись на коленях над местом гибели матери и повторяя: "За что?"

Отметим, что во время вражеских обстрелов Анжела Чувпило вместе с сыном и внучкой находились во дворе, где выгуливали собаку. При обстреле сын женщины успел прикрыть ребенка, и, к счастью, они остались невредимы. Однако сама Анджела получила смертельное осколочное ранение.

Своим циничным ударом по спальному району Кривого Рога вечером 12 марта оккупанты в очередной раз продемонстрировали, что они действуют как террористы и их цель – это мирное население.

Во время атаки враг направил свой удар в два жилых дома – пяти- и девятиэтажку. В результате погибли пятеро местных жителей, а еще около полусотни человек получили ранения. В больницу были госпитализированы 17 раненых, среди которых семеро детей. В связи с трагическим событием, в четверг, 14 марта, в городе объявлен траур.

Сейчас жители города приносят цветы, свечи и игрушки к поврежденным многоэтажкам в знак памяти о погибших.

Рабочие коммунальных служб и жители города продолжают устранять последствия ракетных обстрелов.

Всего в результате этой атаки было повреждено более 400 квартир.

Ранее в полиции показали первые минуты после обстрела Кривого Рога российскими террористами. После удара оккупантов правоохранители прибыли на место инцидента и оказывали помощь пострадавшим. Так, одному из местных жителей, который был серьезно ранен, они наложили турникет на травмированную конечность.

Как сообщал OBOZ.UA, количество жертв в результате вражеских ракетных обстрелов в Кривом Роге по состоянию на 13 марта возросло до пяти человек.

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